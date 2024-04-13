Участники эстонской группировки, поддерживающей идеи нацизма, общались с организаторами „Бессмертного полка“. Что их связывало?
В сентябре 2023 года Паю и двое его несовершеннолетних друзей отвезли молодого человека в лес возле тропы здоровья в городе Тюри. Избив потерпевшего, молодые люди сбрили ему волосы бритвой, заставили выпить мочу и съесть гнилое яблоко. Кроме того, на лице и одежде жертвы маркером написали „педофил!“ По данным полиции, он не был педофилом.
Молодые люди сняли свои действия на видео и выложили запись в интернет. К совершению преступлений молодых людей подстрекала новая крайне правая организация Active Club, которая действует в Эстонии.
Если посмотреть посты участников группы в сети, то их мировоззрение зачастую кажется противоречивым. Например, ведущие члены Эстонского Active Club явно поддерживают Украину, а лица, связанные с тем же движением в Швеции, срывают флаги НАТО из общественных мест и прославляют Россию как рай для белых людей.
То же явление можно наблюдать и внутри эстонской группы. Например, в ежегодник Полиции безопасности вошел еще один член Active Club, имя которого в то время в ежегоднике не упоминалось. Однако попал он туда благодаря связям с прокремлевским движением „Бессмертный полк“.
„В феврале 2021 года русскоязычных скинхедов из Эстонии можно было увидеть в Старом городе Таллинна вместе с „Бессмертным полком“, принявшим участие в демонстрации, направленной против оппозиционера Алексея Навального перед посольством России“, — говорится в опубликованном в 2022 году ежегоднике Полиции безопасности. В демонстрации принял участие Эдгар Викс, которого также можно встретить на фотографиях Active Club.
Когда мы отправили Виксу размытое фото, на котором он позирует вместе с другими членами Active Club, он сам спросил, не идет ли речь об Active Club, подтвердив, что причастен к этому движению. Однако больше никакими комментариями с нами он не поделился.
Active Club является сетью ультраправых организаций. Первоначально она развивалась в Северной Америке, особенно в США и Канаде. Недавно Румыния экстрадировала властям США основателя Active Club американца Роберта Рундо, который взял пример с использующих те же методы неонацистских группировок на Балканах.
Для неонацистской сети было сознательно выбрано нейтральное название. Занятия в тренажерном зале и спортивный (в случае эстонского отделения еще и безалкогольный) образ жизни — это публично рекламируемая деятельность группы, которую при необходимости легко защитить. Эстонское отделение Active Club также открыто называет своих членов простыми патриотами, выступающими против т.н. культуры вовлеченности.
Подробнее читайте в большом материале „В Эстонии действует ультраправая группировка. Ее несовершеннолетние активисты отвезли жертву в лес, пытали и унижали на камеру“
Однако в Полиции безопасности Эстонии подтвердили, что это лишь прикрытие. „Под видом фитнес-клуба сети Active Club действуют люди с криминальным прошлым и психическими расстройствами, которых объединяют ультраправые идеи. Они ориентированы на подготовку к расовым войнам“, — отметила пресс-представитель КаПо.
Реальные мотивы группировки подтверждаются и абсолютно публичными, и более скрытыми беседами. На фотографиях тренировок изображено нацистское приветствие или какой-либо другой фашистский знак или символ. В чатах публикуется экстремистский контент, такой как видео убийств и призывы к террористическим атакам.
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