Участники эстонской группировки, поддерживающей идеи нацизма, общались с организаторами „Бессмертного полка“. Что их связывало?

Если посмотреть посты участников группы в сети, то их мировоззрение зачастую кажется противоречивым. Например, ведущие члены Эстонского Active Club явно поддерживают Украину, а лица, связанные с тем же движением в Швеции, срывают флаги НАТО из общественных мест и прославляют Россию как рай для белых людей.

То же явление можно наблюдать и внутри эстонской группы. Например, в ежегодник Полиции безопасности вошел еще один член Active Club, имя которого в то время в ежегоднике не упоминалось. Однако попал он туда благодаря связям с прокремлевским движением „Бессмертный полк“.

„В феврале 2021 года русскоязычных скинхедов из Эстонии можно было увидеть в Старом городе Таллинна вместе с „Бессмертным полком“, принявшим участие в демонстрации, направленной против оппозиционера Алексея Навального перед посольством России“, — говорится в опубликованном в 2022 году ежегоднике Полиции безопасности. В демонстрации принял участие Эдгар Викс, которого также можно встретить на фотографиях Active Club.

Когда мы отправили Виксу размытое фото, на котором он позирует вместе с другими членами Active Club, он сам спросил, не идет ли речь об Active Club, подтвердив, что причастен к этому движению. Однако больше никакими комментариями с нами он не поделился.

Active Club является сетью ультраправых организаций. Первоначально она развивалась в Северной Америке, особенно в США и Канаде. Недавно Румыния экстрадировала властям США основателя Active Club американца Роберта Рундо, который взял пример с использующих те же методы неонацистских группировок на Балканах.

Для неонацистской сети было сознательно выбрано нейтральное название. Занятия в тренажерном зале и спортивный (в случае эстонского отделения еще и безалкогольный) образ жизни — это публично рекламируемая деятельность группы, которую при необходимости легко защитить. Эстонское отделение Active Club также открыто называет своих членов простыми патриотами, выступающими против т.н. культуры вовлеченности.