Новости Эстонии
13.04.2024, 13:15

ВИДЕО и ФОТО | Партия правых назвала своих кандидатов в евродепутаты

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Delfi

Совет Правой партии сегодня утвердил кандидатов на выборы в Европарламент.

Лидер правых Лавли Перлинг заявила, что в их рядах есть люди, готовые защищать свободу Европы, а также свободу Эстонии в Европе. „Наш список является сильнейшим“, - заявила она перед началом заседания совета.

„Эстония и Европейский союз резко свернули влево на пути к свободе“, — сказала лидер правых Лавли Перлинг. „Вера в государство, бюрократию, понимание того, что государство знает лучше, что чиновники регулируют правильнее, чем рынок, что чиновники больше заботятся о собственнике. Нет! Правые верят в человека, а не в государство, в самодостаточность, а не в „государство-няню“, в ответственность собственников, а не в организацию бюрократии“, — сказала она, подводя итог позиции партии.

Перлинг отметила, что наши непосредственные соседи в лице Финляндии, Швеции, Латвии и Польше уже выбрали правый путь развития. „Европа поворачивает направо, но наше правительство все еще движется влево, в канаву. На этот раз выборы в Европарламент дают возможность начать поворот направо и в Эстонии. Теперь очередь правых“, — сказала Перлинг.

Правые идут на выборы с полным списком из девяти кандидатов.

В список правых вошли лидер партии Лавли Перлинг, эксперт по безопасности Райнер Сакс, климатолог Аннела Ангер-Краави, предприниматель и организатор культурных мероприятий Ээро Раун, предприниматель Кадри Кульман, эксперт по обороне и безопасности Ильмар Рааг, предприниматель и чиновник местного самоуправления Андреас Каарманн, журналист Марти Аавик и предприниматель и эксперт по технологиям Кристьян Ванаселья.

„Наш список лидеров состоит из свежих имен, лучших в своей области - от безопасности до климата. У избирателей есть возможность направить Эстонию по лучшему пути с помощью новых людей“, — сказала Перлинг.

Правые разделяют ценностное пространство с Европейской народной партией (ЕНП), и евродепутаты, избранные по их списку, войдут в группу ЕНП в Европейском парламенте.

Лавли Перлинг: мы защищаем свободу!

Ниже мы публикуем полный текст выступления Лавли Перлинг, лидера правых и кандидата от партии на выборах в Европарламент, на сегодняшнем заседании совета.

История Эстонии - это история свободы. Свободный народ, свободное государство. Национальное государство. Отстаивать свободу, защищать ее - это часть нашей истории, часть нашей национальной ДНК и часть успеха нашего государства, нашей республики. История нашей принадлежности к Европе также имеет сильный привкус свободы.

История Европейского Союза также основана на свободе. Общий рынок, четыре основные свободы, общее понимание верховенства закона и общая внешняя политика и политика безопасности – вот столпы европейской свободы, ради которой необходимо бороться и которую стоит отстаивать.

Защищать свободу - значит отстаивать самоопределение, развитие, самодостаточность и достоинство. Свобода в сфере безопасности определяет будущее Эстонии и Европы, экономическая свобода создает процветание Эстонии и Европы и от нее зависит благополучие наших людей.

Эстония и Европейский союз резко свернули влево на пути к свободе, к вере в государство, бюрократию, понимание того, что государство знает лучше, что чиновники регулируют правильнее, чем рынок, что чиновники больше заботятся о собственнике. Нет! Правые верят в человека, а не в государство, в самодостаточность, а не в „государство-няню“, в ответственность собственников, а не в организацию бюрократии.

Наши непосредственные соседи в лице Финляндии, Швеции, Латвии и Польше уже выбрали правый путь развития. Европа поворачивает направо, но наше правительство все еще движется влево, в канаву. Европейские выборы этого года - это возможность начать правый поворот в Эстонии, и правые - это тот выбор, который поможет запустить великие свободосозидающие перемены, которые повернут развитие Эстонии к росту. Теперь настала очередь правых.

Безопасность начинается со свободы

Сегодня Украина борется за свободу. За свою свободу, за свободу Европы, за свободу Эстонии, и только их победа обеспечит нашу свободу в будущем. Европа и весь свободный мир должны вооружить их, дать им надежду и сделать все, чтобы мы всегда могли стоять за свободу и никто и никогда не должен был сражаться за утраченную свободу.

Одной победы Украины недостаточно. Пока нашим соседом является террористическая, империалистически настроенная Россия, никто в Европе не может чувствовать себя в безопасности. Покончить с российским империализмом - величайшая цель для Европы в XXI веке. Россия не будет демократизироваться, и долг Эстонии и ее возможность - убедить в этом другие европейские страны. Наша задача - шаг за шагом продвигаться к соглашению между европейскими странами об изоляции и нейтрализации империалистической России.

Готовность Европы к войне защищает мир и свободу. Если мы сами, как все общество, как весь регион, будем готовы к любому мрачному сценарию, мы будем защищены и сможем жить спокойно, связать с Эстонией свое будущее, привлечь сюда таланты и капитал.

Самыми прочными основами безопасности Эстонии являются сотрудничество с партнерами и всесторонняя государственная оборона, а обороноспособность Европы поддерживается независимой оборонной промышленностью. Так же, как тесные связи между Эстонией и Европой необходимы для развития оборонной промышленности, европейская безопасность требует стабильности в ближайшем окружении Европы, а стратегическое сотрудничество с США и Великобританией является гарантией европейской безопасности и стабильности.

Свобода стимулирует развитие

Для обеспечения безопасности нужны деньги и люди. Оружие и боеприпасы можно купить только за деньги, а деньги поступают только из экономики. Но готовность людей защищать себя, которая является основой безопасности, во многом зависит от того, как люди видят свое будущее, насколько они свободны в формировании собственной жизни, какой уровень жизни они могут себе позволить. Только свободные люди способны творить, будь то инновации, новые технологии или культурное творчество.

Европейский союз был создан как единый рынок свободных стран для обеспечения свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы. Поэтому в основе Европейского союза лежит принцип, согласно которому эстонскому бизнесу должно быть так же легко продавать товары в Пярну, как и в Париже. Те же стандарты, те же правила, та же легкость ведения бизнеса.

Для наших людей нормы ЕС все чаще ассоциируются с кафкианскими и яркими правилами, которые зачастую не вписываются в наше правовое и культурное пространство. Правые выступают за расширение экономического и политического сотрудничества между европейскими странами, но нас не впечатляет чрезмерная „евроизированность“. Мы убеждены, что существует баланс между стандартизацией и гибкостью, зависящей от государства-члена.

Достаточно вернуться к двум простым принципам - субсидиарности и пропорциональности - и бюрократию можно будет взять под контроль. За хитрым словом „субсидиарность“ скрывается свобода принятия решений, принцип, согласно которому решения должны приниматься как можно ближе к народу, а пропорциональность, по сути, означает, что лучше меньше регулирования, чем больше. Однако при регулировании необходимо помнить о трех вещах: регулирование должно быть необходимым, целесообразным и наименее обременительным для людей. Свобода от бюрократии, от чрезмерных правил запускает процесс развития, потому что люди начинают сами принимать решения, брать на себя ответственность за себя.

Но свобода также часто провоцирует развитие внутри стран. Свободная Украина и свободная Молдова хотят вступить в Европейский союз, и их нужно поддержать на этом пути. Чтобы ограничить сферу влияния России, будет правильно предоставить перспективу вступления Грузии, а в будущем также Армении и балканским странам, выбравшим западный путь, таким как Косово.

Свобода выбора лучших

Как Европейский союз вправе судить о том, кто подходит для союза, а кто нет, так и государства-члены должны оставаться свободными в выборе на уровне отдельных людей. Правое крыло осмеливается утверждать, что для поддержания качества жизни наших людей и повышения конкурентоспособности нашей экономики нам необходимо ежегодно привлекать в Эстонию более десяти тысяч квалифицированных рабочих и образованных талантов. В то же время мы должны помнить, что открытость для иммиграции распространяется только на тех, кто нам нужен и кого мы приглашаем в Эстонию и в Европу. Необходимо решительно бороться с неконтролируемой миграцией и поддерживать внешние границы Европейского союза.

ЕС - это союз национальных государств, и сила Европейского союза заключается в совокупности самобытности этих национальных государств. Каждая культура в мире заслуживает уважения, но принцип разнообразия должен прежде всего поддерживать самобытность и специфику европейских национальных государств. Иммигранты не должны отказываться от своего происхождения и самобытности, но при этом необходимо уважать обычаи и традиции принимающей страны.

Свобода сохранять свое

Климатической политике Эстонии и Европы нужен голос разума, чтобы предотвратить глупый „зеленый поворот“, основанный на социалистических идеях. Правые в Эстонии и ЕС предпочитают „зеленую сделку“, которая обеспечит поэтапный „зеленый переход“ и позволит Эстонии не брать на себя слишком большие обязательства. Климатические цели и цели экономического роста должны быть взаимодополняющими, а не противоречащими друг другу, а сама экологическая политика должна быть научной, а не идеологической.

Только богатые страны могут двигаться к достижению климатических целей. Когда экономика растет, появляются деньги для инвестиций в „зеленые“ технологии. Внедрение и развертывание новых технологий, основанных на инновациях, создает возможности для экономического роста. Поэтому экологизация не должна осуществляться за счет экономики.

Следует признать, что свободы в Европе находятся под угрозой. Давлению империалистического мышления и поведения, бюрократии, государства-няни и недемократических государств можно и нужно противостоять. Лучший способ сделать это - свобода. Решения по сохранению и восстановлению свобод заключаются в еще большей демократии и еще больших свободах.

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