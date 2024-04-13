13.04.2024, 12:51
ВИДЕО И ФОТО | Что на самом деле произошло в субботу в Ласнамяэ и зачем понадобился спецназ? Полиция раскрыла подробности(215)
Дополнено комментарием полиции
Очевидец рассказал RusDelfi, что около 10 утра женщина в уличной одежде вышла на балкон третьего этажа дома на Паэ, 53, перелезла через балкон, вытянулась на руках и спрыгнула на крышу козырька подъезда, оттуда спрыгнула на землю, подбегала к прохожим и кричала „Помогите!“
„Прохожие дали телефон вызвать полицию, первый патруль прибыл через 1,5 минуты, потом подоспели спасатели с лестницей и 5-6 машин спецназа (гражданские микроавтобусы) откуда вышли „космонавты“. Говорят, что дома муж-кайтселийтчик (по другим данным - спецназовец и „ветеран-афганец“), захватил жену и двоих детей в заложники, жене удалось сбежать“, - рассказал очевидец и автор фото.