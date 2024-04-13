Таллиннские коалиционные переговорщики достигли соглашения! Сегодня соберутся советы партий(22)
Если в пятницу утром представители будущей „властной четверки“ в Таллинне заявили, что в коалиционном соглашении еще остались вопросы для обсуждения, то к вечеру ситуация была уже более определенной.
Это подтвердили Delfi около 20:45 в пятницу источники из различных партий.
„Принципиальное соглашение есть. И текст коалиционного соглашения, и распределение мест. Переговоры завершились“, - рассказал чуть позже Евгений Осиновский.
В четверг переговоры продолжались до ночи. Вернее, точку поставили около 3 часов. Львиная доля времени была потрачена на обсуждение болезненного для Isamaa вопроса на тему лишения избирательного права граждан стран-агрессоров, подтвердил сегодня утром член партии реформ Пяртель-Петер Пере.
Осиновский пояснил, что коалиционное соглашение включает не единый ответ четырех альянсов на этот вопрос, а собственную позицию каждой партии. По данным одного из источников, в соглашении содержится совместная позиция трех партий – партии Isamaa, Eesti 200 и Партии реформ, согласно которой они поддерживают продвижение вопроса в Рийгикогу и лишение граждан России и Беларуси избирательного права.
Вторым важным вопросом стало слияние больниц, где необходимо решить, стоит ли продолжать это дело и начинать ли переговоры с PERH. Осиновский сообщил, что по данному вопросу будут начаты переговоры с государством. Что касается строительства Таллиннской больницы, то этот проект будет продолжен.
Говорили и о распределении позиций, но карты для общественности оставили пока не раскрытыми. Известно, что мэром станет представитель соцдемов. Предположительно - Евгений Осиновский.
Сам Осиновский в пятницу вечером этого не подтвердил. Он пояснил, что распределение должностей и стоящие за ними имена на данный момент не разглашаются общественности, поскольку они также не представлены своим партиям.
Сегодня советы Партии реформ, Isamaa, соцдемов и Eesti 200 встретятся отдельно, чтобы обсудить коалиционное соглашение, а также упомянутые позиции. Речь идет о вице-мэрах, старейшинах районов, председателе горсобрания и т.д.
В воскресенье Таллиннское городское собрание соберется на внеочередную сессию, на которой, среди прочего, будет избран новый мэр.
Помимо выборов нового мэра, горсобрание планирует на внеочередной сессии утвердить количественный состав управы и ее структуру. Будут утверждены также новые члены управы.