Касса по безработице: у педагогов Ида-Вирумаа неплохие шансы найти новую работу

Учитывая то, что увольнять учителей будут по статье 88 Закона о трудовом договоре, то им будет обеспечена поддержка в виде страховых выплат в течение десяти месяцев. При поиске работы Касса по безработице будет проводить индивидуальные консультации, чтобы найти новые направления для учителей.

По словам руководителя Ида-Вируского бюро Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, педагоги имеют хорошие шансы найти новую работу в том числе благодаря своим социальным навыкам.

„Во-первых, у них есть образование, знания и кругозор, во-вторых, имеются социальные навыки, и это тоже очень важно. Когда ты умеешь общаться с людьми и можешь работать в команде, например. Однако сказать, что мы всем учителям можем предлагать какое-то единое решение, нельзя“, – отметила Теэлахк.

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