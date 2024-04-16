Экономика
16.04.2024, 08:40

Иностранные инвесторы обходят Балтийский регион стороной. Пессимистичнее всех настроены эстонцы

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Ингрида Драздовска
редактор Delfi Bizness
ФОТО: Midjourney / DELFI

В ближайшее время рынок недвижимости должен будет полагаться только на местных региональных игроков, инвесторов и капитал. Регион все еще интересен для инвестиций, однако геополитическая ситуация международным игрокам кажется нестабильной. Поэтому в коммуникации, в том числе на уровне глав государств, необходимо чаще подчеркивать достижения и преимущества стран Балтии, а не только акцентировать внимание на потенциальных рисках, пишет Delfi Bizness.

Например, инвестиции в коммерческую недвижимость по всей Европе в прошлом году значительно сократились - на 51 %, а в странах Балтии - на 6 % по сравнению с 2022 годом.

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