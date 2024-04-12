ФОТО | Автомобиль с прицепом вылетел в кювет. На прицепе везли еще одну машину

В пятницу около 14:24 произошло ДТП на 111-м километре шоссе Таллинн-Тарту, то есть в деревне Пуйату волости Пыльтсамаа в Йыгевамаа, где прицеп автомобиля Saab перевернулся вместе со стоявшей на ней машиной.

По первоначальным данным, водитель потерял управление автомобилем. Saab вылетел в кювет, и прицеп перевернулся. В Saab на момент аварии находились два человека, которые не пострадали.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, у водителя отсутствовали права соответствующей категории BE для езды с прицепом. Также у прицепа не был пройден техосмотр.

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