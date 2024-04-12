Смена пакета обернулась для клиентки Elisa кошмаром

В начале марта Меэли (полное имя редакции известно) решила перевести номера телефонов пожилой матери и детей на свое имя. Ей пообещали, что при переходе на семейный пакет условия оказания услуги останутся прежними и по сути ничего не изменится.

„Через несколько дней мне пришло сообщение, что лимит почти исчерпан и Elisa ждет предоплату в размере 50 евро. Это казалось логичным, ведь семейный пакет тоже чего-то стоит, и, видимо, предыдущего лимита было недостаточно. Я оплатила счет в требуемом размере“, — описала Меэли то, с чего все началось.