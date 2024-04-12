Экономика
12.04.2024, 17:18

Смена пакета обернулась для клиентки Elisa кошмаром

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Смена пакета, на первый взгляд беспроблемное действие, дорого обошлась клиенту Elisa как с материальной, так и моральной точки зрения.

В начале марта Меэли (полное имя редакции известно) решила перевести номера телефонов пожилой матери и детей на свое имя. Ей пообещали, что при переходе на семейный пакет условия оказания услуги останутся прежними и по сути ничего не изменится.

„Через несколько дней мне пришло сообщение, что лимит почти исчерпан и Elisa ждет предоплату в размере 50 евро. Это казалось логичным, ведь семейный пакет тоже чего-то стоит, и, видимо, предыдущего лимита было недостаточно. Я оплатила счет в требуемом размере“, — описала Меэли то, с чего все началось.

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