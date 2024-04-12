Богослов прокомментировала будущее Эстонской православной церкви

По мнению Василевич, варианты развития событий такие:

1) Вся ЭПЦ МП принимает решение и переходит в юрисдикцию Константинополя. Этот вариант она считает маловероятным, у ЭПЦ МП есть давняя история противостояния с Эстонской апостольской православной церковью. Кроме того, гипотетический переход станет большим потрясением и для ЭАПЦ, если к ней присоединится раз в десять большая православная община.

2) В Константинополь начинают уходить отдельные приходы, чтобы избежать давления властей, проблем с имуществом и т.д. Вариант массового перехода Василевич тоже оценивает как не очень вероятный, поскольку „все кто хотел, перешел уже 30 лет назад“.

3) ЭПЦ МП отказывается от формальной связи с Московским патриархатом, но не принимает и юрисдикцию Константинополя, перемещаясь „в экклезиологическую „серую зону“. При этом реально ничего не меняется, кроме формального отсутствия упоминаний Москвы в документах. Этот вариант Василевич считает достаточно вероятным.

4) Наиболее вероятный с точки зрения эксперта вариант: ЭПЦ МП ничего не делает, а живёт как и раньше, при этом Эстонское государство не решается ничего с этим делать и никаких реальных мер против „террористов“ не принимает.

5) „ЭПЦ МП ничего не меняет, и ее начинают за это щемить: лишать регистрации, отбирать собственность, не давать собираться молиться и т.д.“ Такой вариант, с точки зрения Василевич, маловероятен, поскольку во-первых, дестабилизирует „стабильное, спокойное, размеренное, нордическое эстонское общество“. Во-вторых, в этом случае может начаться „сильный конфликт государства со всеми церквями - лидеры Лютеранской церкви последовательно выступают в защиту ЭПЦ МП“. В-третьих, это может привести к обращения представителей ЭПЦ МП в суды, вплоть до Европейского суда по правам человека, которые не обязательно поддержат действия властей.

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