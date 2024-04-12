Власти повышают разрешенную скорость движения на отрезках крупнейших государственных магистралей(1)
Транспортный департамент начинает сегодня, 12 апреля, повышать максимально разрешенную скорость движения на государственных дорогах с разделенными полосами движения. Этой весной разрешенная скорость движения будет увеличена на участках дорог общей протяженностью 473,1 км.
Транспортный департамент начинает сегодня, 12 апреля повышать максимально разрешенную скорость движения на государственных дорогах с разделенными полосами движения. Этой весной разрешенная скорость движения будет увеличена на участках дорог общей протяженностью 473,1 км.
На четырехполосных шоссе с разделенными направлениями движения разрешенная скорость будет увеличена до 110 км/ч или 120 км/ч, а на шоссе с организацией движения 2+1 — до 100 км/ч. На двухполосных шоссе максимальная скорость движения останется 90 км/ч.
На некоторых участках дорог, где используются дорожные знаки с меняющейся информацией, в темное и светлое время суток будут действовать различные ограничения скорости.
При хороших дорожных условиях в светлое время суток разрешается скорость до 120 км/ч на участке Куйвайыэ — Мяо (шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа). В темное время на этом участке максимально разрешенная скорость движения составит 110 км/ч.
„Важно знать, что на отрезке Куйвайыэ — Мяо находятся три места для перехода животных, поэтому на этих участках действуют дополнительные ограничения скорости: в светлое время дня при обычных дорожных условиях можно двигаться со скоростью до 100 км/ч, в темное время суток скорость ограничена 90 км/ч, а если автоматическая система обнаружит животное, то начнут мигать предупреждающие знаки, и разрешенная скорость движения будет снижена до 70 км/ч.
Также более низкая, чем обычно, скорость движения будет вводится на отрезках, где имеются знаки с меняющейся информацией, в случаях плотного движения, пробок и сложных погодных условий“, - сказал сказал руководитель Центра управления дорожным движением Транспортного департамента Сийм Вайкмаа.
На участке Лаагри — Аэсмяэ (шоссе Таллинн — Пярну — Икла) в светлое время суток скорость будет ограничена 110 км/ч. В темное время или при интенсивном движение максимально разрешенная скорость будет составлять 100 км/ч.
По сравнению с летом прошлого года на Таллиннской окружной дороге добавились два новых участка с регулируемым движением. На отрезке Канама — Валингу максимально разрешенная скорость осталась такой же, как и в зимний период - 100 км/ч, но на отрезке Луйге — Юри при хороших условиях можно будет ехать со скоростью до 110 км/ч.
В общей сложности этой весной масимально разрешенная скорость будет увеличена до 120 км/ч на 86,8 км дорог, до 110 км/ч — на 316,8 км дорог и до 100 км/ч — на 69,5 км дорог. Изменения в ограничениях скорости движения на Таллиннской окружной дороге, на шоссе Таллинн — Нарва, Таллинн — Пярну — Икла и Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа произойдут уже 12 апреля.
Так как весной погода еще может быть неустойчивой, а по ночам возможны и минусовые температуры, водителям нужно обязательно следить за погодными и дорожными условиями и, исходя из них, выбирать скорость движения.
Карту можно найти здесь.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.