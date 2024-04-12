Власти повышают разрешенную скорость движения на отрезках крупнейших государственных магистралей

Транспортный департамент начинает сегодня, 12 апреля повышать максимально разрешенную скорость движения на государственных дорогах с разделенными полосами движения. Этой весной разрешенная скорость движения будет увеличена на участках дорог общей протяженностью 473,1 км.

На четырехполосных шоссе с разделенными направлениями движения разрешенная скорость будет увеличена до 110 км/ч или 120 км/ч, а на шоссе с организацией движения 2+1 — до 100 км/ч. На двухполосных шоссе максимальная скорость движения останется 90 км/ч.

На некоторых участках дорог, где используются дорожные знаки с меняющейся информацией, в темное и светлое время суток будут действовать различные ограничения скорости.

При хороших дорожных условиях в светлое время суток разрешается скорость до 120 км/ч на участке Куйвайыэ — Мяо (шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа). В темное время на этом участке максимально разрешенная скорость движения составит 110 км/ч.

„Важно знать, что на отрезке Куйвайыэ — Мяо находятся три места для перехода животных, поэтому на этих участках действуют дополнительные ограничения скорости: в светлое время дня при обычных дорожных условиях можно двигаться со скоростью до 100 км/ч, в темное время суток скорость ограничена 90 км/ч, а если автоматическая система обнаружит животное, то начнут мигать предупреждающие знаки, и разрешенная скорость движения будет снижена до 70 км/ч.

Также более низкая, чем обычно, скорость движения будет вводится на отрезках, где имеются знаки с меняющейся информацией, в случаях плотного движения, пробок и сложных погодных условий“, - сказал сказал руководитель Центра управления дорожным движением Транспортного департамента Сийм Вайкмаа.

На участке Лаагри — Аэсмяэ (шоссе Таллинн — Пярну — Икла) в светлое время суток скорость будет ограничена 110 км/ч. В темное время или при интенсивном движение максимально разрешенная скорость будет составлять 100 км/ч.