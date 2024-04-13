Как аферисты обманывают нас по телефону. Можно ли защитить себя?

Спуфинг, или маскировка номера

Если несколько лет назад мошенники в основном звонили с зарубежных номеров, то теперь они все чаще используют эстонские номера. Прием, когда один человек маскируется под другого путем фальсификации данных, называется спуфинг (spoofing).

„В нашем случае злоумышленники звонят из-за рубежа, но с помощью специальной программы маскируют свой номер и выдают его за номер страны, где живет их потенциальная жертва“, – объясняет специалист по IT-безопасности Tele2 Трийн Палтс. Из какой бы страны ни звонил мошенник, на телефоне жертвы будет отображаться эстонский номер.

Цель такого приема – усыпить бдительность, чтобы человек действительно поверил, что ему звонит кто-то, заслуживающий доверия, – чиновник или официальный представитель организации. Главная задача мошенников – получить доступ к личной или финансовой информации жертвы и заставить ее отдать деньги.

Как защитить себя в такой ситуации? Для начала надо принять тот факт, что современные технологии позволяют осуществлять любые манипуляции с телефонными номерами, и поэтому не терять бдительность, даже если вам позвонили с местного номера.

Звонки из якобы отдела клиентского обслуживания

„В прошлом году мы впервые столкнулись с ситуацией, когда позвонившие злоумышленники представлялись работниками отдела клиентского обслуживания Tele2 и сообщали клиентам, что их SIM-карта или какие-то услуги нуждаются в срочном внимании или срочном обновлении“, – продолжает Трийн Палтс. Цель этих звонков – получить доступ к личным данным/паролям и финансовым средствам клиентов.

В феврале этого года Департамент полиции и погранохраны опубликовал в соцмедиа все сообщения о телефонном мошенничестве, поступившие в департамент за один день. Два сообщения были от жителей Таллинна, которым якобы позвонили из Tele2. Одному из них сообщили, что его банковский счет под угрозой, другому – что кто-то посторонний пытается заменить его телефонный номер.