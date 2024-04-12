Закон запрещает беспокоить птиц во время гнездования. Департамент окружающей среды начнет проводить рейды

Самый интенсивный период гнездования птиц - весна и начало лета, когда птицам необходимо дать возможность выращивать потомство. Закон запрещает беспокоить птиц во время гнездования, и Департамент окружающей среды проверяет соблюдение этого запрета. «Цель проверок - информирование населения и лесовладельцев о периоде гнездования птиц и, при необходимости, прекращение вырубок во избежание повреждения гнезд и нарушения покоя гнездования», - уточнил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу.

Департамент окружающей среды при планировании проверок уделит особое внимание заповедникам. В лесах за пределами заповедников надзор будет проводиться в старых богатых птицами лесах, где наиболее важно соблюдать покой гнездования. Ограничение вырубок оправдано на всей территории заповедников, так как эти зоны созданы для защиты биоразнообразия с учетом потребностей видов.

Если весенние и летние рубки действительно неизбежны, то следует избегать вырубок в старых лиственных лесах, где наблюдается большее видовое разнообразие и плотность обитания лесных птиц. При введении ограничений на вырубку леса департамент будет применять индивидуальный подход, исходя из принципа разумности и соразмерности. «Если есть вероятность, что на одном гектаре леса шесть и более птичьих гнезд, то лес будет находиться под пристальным вниманием наших инспекторов. Вырубка может быть продолжена, если птиц не слышно и не видно», - уточнил Аварсалу.

В период покоя гнездования на основании экспертизы по защите леса разрешено ликвидировать активные очаги массового размножения короедов, так как весенние вырубки необходимы для борьбы с короедами.