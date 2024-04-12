В Пыхья-Таллинне распространяется неприятный запах. Управа провела мониторинг

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в Пыхья-Таллинне уже давно распространяется неприятный запах, который с годами становится все сильнее. Запах, возникающий из-за деятельности предприятий в промышленной зоне Пальяссааре, сильно нарушает жизнь многих пыхья-таллиннцев. «Проведенный весной 2023 года мониторинг не показал превышения норм. Тогда было решено снова установить в районе станцию мониторинга воздуха, но уже на более продолжительный период», — пояснила Пихлап.

Мануэла Пихлап отметила, что скорее всего, установленные законом нормы слишком высоки. «По моей оценке, Министерству окружающей среды следует модернизировать законодательство и пересмотреть предельные нормы, которые уже давно устарели», — сказал Пихлап.

«На распространение запаха сильно влияет время года и направление ветра, поэтому мы хотели провести новый мониторинг в зимний период, когда поступает больше жалоб. В апреле специалисты Эстонского Центра экологических исследований и Департамента здоровья проанализируют собранные данные, затем мы организуем встречу, на которую будут приглашены все заинтересованные", — добавила Пихлап.

Районная управа собирается представить горожанам результаты измерений и дальнейшие планы в мае на встрече с местными жителями. Во встрече примут участие Эстонский Центр экологических исследований, Департамент окружающей среды, Департамент здоровья и представители проблемных предприятий.

Проблеме неприятного запаха в районе уже много лет, в последние пару лет и государственный Департамент окружающей среды, и управа Пыхья-Таллинна уделяют ей повышенное внимание и вместе занимаются поиском решений. Активное вмешательство горожан также дало много ценной информации.

Районная управа напоминает, что, если вы почувствовали неприятный запах, то следует сообщить об этом Департаменту окружающей среды по телефону 1247 или э-почте 1247@1247.ee.