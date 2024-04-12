Новости Эстонии
12.04.2024, 13:35

Реформисты: таллиннский коалиционный договор готов на 95%, осталась пара пунктов. За чем дело стало?

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Переговоры по созданию новой правящей в Таллинне коалиции
Переговоры по созданию новой правящей в Таллинне коалиции
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Хотя коалиционный договор по управлению Таллинном в основном готов, партия Isamaa не хочет, по словам члена Партии реформ Пяртеля-Пеэтера Пере, уступать и по-прежнему требует внесения изменения в конституцию, призванных лишить права голоса на местных выборах граждан России.

Как рассказал Пере, переговоры в четверг длились долго, домой разошлись примерно в три часа ночи. По его словам, коалиционное соглашение четырех партий готово на 95%, осталось принять решение еще примерно по 5-6 пунктам и оформить всё в чистовом виде. „Осталось совсем немного, на каких-то 15 минут, и затем мы могли бы поговорить о ролях (о должностях в горуправе — ред.), это мы могли бы сделать и сегодня“, - сказал в пятницу Пере порталу Delfi.

Львиную долю времени, по словам Пере, занимались пожеланием партии Isamaa касательно лишения граждан третьих стран права голоса на местных выборах. Как отметил Пере, сейчас требования Isamaa выросли и теперь партия хочет изменения конституции.

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