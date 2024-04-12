Реформисты: таллиннский коалиционный договор готов на 95%, осталась пара пунктов. За чем дело стало?

Как рассказал Пере, переговоры в четверг длились долго, домой разошлись примерно в три часа ночи. По его словам, коалиционное соглашение четырех партий готово на 95%, осталось принять решение еще примерно по 5-6 пунктам и оформить всё в чистовом виде. „Осталось совсем немного, на каких-то 15 минут, и затем мы могли бы поговорить о ролях (о должностях в горуправе — ред.), это мы могли бы сделать и сегодня“, - сказал в пятницу Пере порталу Delfi.