КаПо: в Эстонии отмечается значительный рост исламского радикализма

Резкие высказывания в социальных сетях на тему конфликта Израиля и ХАМАС привели к тому, что в орбиту внимания Полиции безопасности попали новые лица. В только что опубликованном ежегоднике КаПо говорится о том, что были случаи, когда лица, которым Эстония предоставила защиту, обвиняли эстонское государство в геноциде, пишет портал Delfi.