Новости Эстонии
12.04.2024, 17:15

КаПо: в Эстонии отмечается значительный рост исламского радикализма

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В ежегоднике Полиции безопасности снова упоминается имя руководителя мусульманской общины Эстонии Ильдара Мухамедшина.
В ежегоднике Полиции безопасности снова упоминается имя руководителя мусульманской общины Эстонии Ильдара Мухамедшина.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Резкие высказывания в социальных сетях на тему конфликта Израиля и ХАМАС привели к тому, что в орбиту внимания Полиции безопасности попали новые лица. В только что опубликованном ежегоднике КаПо говорится о том, что были случаи, когда лица, которым Эстония предоставила защиту, обвиняли эстонское государство в геноциде, пишет портал Delfi.

Как пишет в ежегоднике КаПо генеральный директор Департамента полиции безопасности Марго Паллосон, наш низкий уровень террористической опасности является относительным, но террористическая атака считается маловероятной. В то же время в результате увеличения миграции из стран с высоким уровнем риска в Эстонии все более широкое распространение получает радикальный исламизм.

По сообщению Полиции безопасности, в Эстонии ширятся контакты с исламским терроризмом и исламским радикализмом.

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