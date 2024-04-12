12.04.2024, 17:15
КаПо: в Эстонии отмечается значительный рост исламского радикализма(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
Резкие высказывания в социальных сетях на тему конфликта Израиля и ХАМАС привели к тому, что в орбиту внимания Полиции безопасности попали новые лица. В только что опубликованном ежегоднике КаПо говорится о том, что были случаи, когда лица, которым Эстония предоставила защиту, обвиняли эстонское государство в геноциде, пишет портал Delfi.
Как пишет в ежегоднике КаПо генеральный директор Департамента полиции безопасности Марго Паллосон, наш низкий уровень террористической опасности является относительным, но террористическая атака считается маловероятной. В то же время в результате увеличения миграции из стран с высоким уровнем риска в Эстонии все более широкое распространение получает радикальный исламизм.