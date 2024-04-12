Новости Эстонии
12.04.2024, 13:55

Пять человек не получили доступа к гостайне из-за наркотиков

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Раздел о гостайне в ежегоднике КаПо есть каждый год. На фото - фрагмент ежегодника 2011 года.
Раздел о гостайне в ежегоднике КаПо есть каждый год. На фото - фрагмент ежегодника 2011 года.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В прошлом году в выдаче разрешения на доступ к государственной тайне было отказано в семи случаях. Столько же раз разрешение было выдано на более короткий срок, чем запрашивалось, в связи с привычками ходатайствующих лиц.

Полиция безопасности (КаПо) обнародовала в своем ежегоднике, что в прошлом году отказала в выдаче разрешения на допуск к гостайне в семи случаях. В пяти из них была выявлена связь с наркотиками.

Как подчеркнули в КаПо, важно осознавать, что употребление наркотических и психотропных веществ и доступ к государственной тайне и обработка секретной информации являются совершенно взаимоисключающими обстоятельствами.

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