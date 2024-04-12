12.04.2024, 13:55
Пять человек не получили доступа к гостайне из-за наркотиков(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году в выдаче разрешения на доступ к государственной тайне было отказано в семи случаях. Столько же раз разрешение было выдано на более короткий срок, чем запрашивалось, в связи с привычками ходатайствующих лиц.
Полиция безопасности (КаПо) обнародовала в своем ежегоднике, что в прошлом году отказала в выдаче разрешения на допуск к гостайне в семи случаях. В пяти из них была выявлена связь с наркотиками.