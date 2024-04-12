КаПо: сотрудники ФСБ избивали украинцев на границе России и Эстонии

Сегодня был опубликован ежегодник КаПо за 2023 год. Гендиректор Полиции безопасности Марго Паллосон еще раз порекомендовал гражданам Эстонии не посещать Россию, так как в случае проблем у Эстонии будет мало возможностей защитить своих граждан.

В ежегодном отчете КаПо подчеркивает, что особую проверку на границах Эстонии и России проходят украинцы, например, на погранпункте Шумилкино (со стороны Эстонии - Лухамаа) и Куничина Гора (Койдула).

„Пересекающие границу украинцы рассказали, как их подвергали пыткам - проводили профильные интервью об их связях, вынуждали заполнить анкеты, даже избивали, чтобы получить желаемые ответы. Также для осмотра заставляли людей раздеваться до нижнего белья и фотографировали их“, - написано в ежегоднике.

По словам КаПо, последние месяцы 2023 года ФСБ начала беспокоить людей из Эстонии и других стран Евросоюза на пунктах пересечения юго-восточной границы с Россией. Информации о применении физического насилия в отношении граждан Эстонии не поступало. Но некоторые эстонцы сообщали, что к ним применялись похожие методы допроса, как и к вышеописанным украинцам.

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