12.04.2024, 12:55
КаПо: митрополит Евгений, являясь церковным функционером, четко выражал волю Москвы
ФОТО: | Delfi Meedia
В ежегоднике Полиции безопасности две страницы посвящены митополиту Евгению (в миру Валерию Решетникову). Накануне выборов в Рийгикогу митрополит сотрудничал с политическими объединениями, некоторые члены которых пытались продвигать в Эстонии интересы России, пишет портал Delfi.
В середине января Департамент полиции безопасности и погранохраны сообщил, что главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению не будет продлен временный вид на жительство, срок действия ВНЖ истекает 6 февраля. Хотя митрополит Евгений пытался продлить ВНЖ и даже встретился с сотрудниками ДПП, решение осталось неизменным: митрополит представляет угрозу безопасности Эстонии, и его вид на жительство не будет продлен.