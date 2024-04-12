КаПо: митрополит Евгений, являясь церковным функционером, четко выражал волю Москвы

В середине января Департамент полиции безопасности и погранохраны сообщил, что главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению не будет продлен временный вид на жительство, срок действия ВНЖ истекает 6 февраля. Хотя митрополит Евгений пытался продлить ВНЖ и даже встретился с сотрудниками ДПП, решение осталось неизменным: митрополит представляет угрозу безопасности Эстонии, и его вид на жительство не будет продлен.