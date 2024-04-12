Новости Эстонии
12.04.2024, 12:55

КаПо: митрополит Евгений, являясь церковным функционером, четко выражал волю Москвы

 
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений и сопровождающий его протоиерей Ювеналий.
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений и сопровождающий его протоиерей Ювеналий.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В ежегоднике Полиции безопасности две страницы посвящены митополиту Евгению (в миру Валерию Решетникову). Накануне выборов в Рийгикогу митрополит сотрудничал с политическими объединениями, некоторые члены которых пытались продвигать в Эстонии интересы России, пишет портал Delfi.

В середине января Департамент полиции безопасности и погранохраны сообщил, что главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению не будет продлен временный вид на жительство, срок действия ВНЖ истекает 6 февраля. Хотя митрополит Евгений пытался продлить ВНЖ и даже встретился с сотрудниками ДПП, решение осталось неизменным: митрополит представляет угрозу безопасности Эстонии, и его вид на жительство не будет продлен.

В ежегоднике Департамента полиции безопасности (КаПо) отмечается, что митрополит Евгений регулярно посещал Эстонию с 2016 года. В 2018 году после кончины митрополита Корнилия (Вячеслава Якобса), который был предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата почти 30 лет, митрополит Евгений был избран главой ЭПЦМП.

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