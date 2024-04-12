Новости Эстонии
12.04.2024, 10:35

ПРОГНОЗ | На улице солнечно и сухо, но погода начнет потихоньку меняться

 
Kevad metsas 17.04.2021
Kevad metsas 17.04.2021
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Апрель славится своей переменчивой погодой, этот год исключением не стал. Если сегодня нам светит солнце, то завтра новая область низкого давления изменит ситуацию, пишет Maaleht.

В ночь на пятницу (12.04) юго-западный край области низкого давления с Баренцева моря достиг Эстонии. В начале ночи погода была дождливой с очень сильным юго-западным и западным ветром. После полуночи осадки стихли, а ветер постепенно ослаб. В течение дня ситуация будет определять гребень высокого давления, которые принесет сухую погоду. Лишь в Вирумаа утром возможны небольшие дожди. Ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью 3..8°С, днем ​​10..15°С, на открытом ветру побережье всего 5..6°С.

В субботу (13.04) новый край области низкого давления расширится над Скандинавией и Балтийским морем. Ночью и днем существенных осадков не ожидается, ветер умеренный юго-западный и западный. После обеда вероятность осадков увеличится, вечером дожди станут более масштабными, а ветер усилится. Температура воздуха ночью 2..7°С, днем ​​8..12°С, в восточной и южной части Эстонии до 14°С, в ветреных прибрежных районах в районе 5..6°С..

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