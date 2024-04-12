ПРОГНОЗ | На улице солнечно и сухо, но погода начнет потихоньку меняться

В ночь на пятницу (12.04) юго-западный край области низкого давления с Баренцева моря достиг Эстонии. В начале ночи погода была дождливой с очень сильным юго-западным и западным ветром. После полуночи осадки стихли, а ветер постепенно ослаб. В течение дня ситуация будет определять гребень высокого давления, которые принесет сухую погоду. Лишь в Вирумаа утром возможны небольшие дожди. Ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью 3..8°С, днем ​​10..15°С, на открытом ветру побережье всего 5..6°С.