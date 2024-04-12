СВОДКА ЗА СУТКИ | В авариях пострадали три человека. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями(1)
За минувшие сутки в Эстонии произошло три ДТП, в которых серьезно пострадали люди.
11 марта в 16.58 в полицию поступило сообщение о ДТП в Валга у дома номер 4 по улице Лай. 34-летняя женщина, ехавшая на электросамокате, заметила выезжающий из-за угла автомобиль, затормозила, попыталась уклониться от столкновения и упала. Пострадавшую доставили в больницу.
В 19.06 в Тарту у дома номер 13 по улице Лоотусе 13-летний мальчик на велосипеде врезался в автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.
В 22.06 в волости Йыэляхтме (Харьюмаа) на перекрестке дорог Арукюла - Костивере и Лагеди — Костивере 34 летний мужчина на автомобиле Hyundai Kona вылетел с трассы. Водителя доставили в больницу.
За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 8 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.
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