В пятницу биржевая цена электроэнергии подскочила почти в четыре раза

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составляет в пятницу 3,26 цента за киловатт-час.

В Латвии и Литве электричество 12 апреля стоит как в Эстонии, а в Финляндии - чуть дешевле.

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже составила 4,95 цента за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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