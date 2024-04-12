Экономика
12.04.2024, 08:52

В пятницу биржевая цена электроэнергии подскочила почти в четыре раза

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Электричество на бирже в пятницу, 12 апреля, по сравнению с предыдущим днем подорожало почти в четыре раза, пишет rus.err.

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составляет в пятницу 3,26 цента за киловатт-час.

В Латвии и Литве электричество 12 апреля стоит как в Эстонии, а в Финляндии - чуть дешевле.

На прошлой неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже составила 4,95 цента за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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