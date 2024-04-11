ВИДЕО | Коалиционные переговоры в Таллинне вышли на финишную прямую

Как рассказала Delfi Рийна Солман (Isamaa), переговоры пока продолжаются. „Мы рассматриваем возможное коалиционное соглашение“, - сказала она.

Солман отметила, что сегодня много времени ушло на обсуждение вопроса избирательных прав граждан третьих стран. „Я с удивлением признаю, что за последние три часа позиции действительно сошлись. Isamaa говорит, что если так будет продолжаться, то это вполне возможно“, - сказала она о достижении консенсуса по вопросу ограничения избирательного права граждан третьих стран.

Что касается заявления Мёльдера и Ааса, Солман считает, что таким образом они дали понять, что в совете есть значимые люди, с которыми необходимо считаться. „И мне показалось, они дали переговорщикам понять, что вы что-то медлите, что время уходит. Мы все ждем, горожане ждут решения“.

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Исполняющая обязанности мэра Таллинна Мадле Липпус (социал-демократическая партия) сообщила Delfi, что переговоры близятся к завершению. „Мы рассмотрим все главы и последние открытые вопросы и структурируем их более логично“.

Что касается заявления Ааса и Мёльдера, она сказала, что их чувства совпадают с чувствами переговорщиков. „Насколько я это поняла, у меня сложилось впечатление, что на самом деле их ощущения такие же, как и у нас здесь, за столом. То есть две недели мы вели очень интенсивные переговоры, и важно довести эти переговоры до конца ради города и его жителей. Бесконечно вести переговоры нет смысла. Важно договориться о наиболее важном, а затем приступить к реализации этого. Мы разделяем эту идею“.