Школе "Ряэгу“, созданной для детей украинских беженцев, исполнилось два года

„Школа „Ряэгу“ была создана, чтобы поддержать семьи и детей из Украины, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Главные ценности школы – это заботливое отношение и готовность помогать детям из украинских семей интегрироваться в эстонское общество и изучать эстонский язык. Можно с уверенностью сказать, что за два года школа проделала отличную работу, получив признание и поддержку учеников, родителей и украинской общины. Я хотел бы пожелать коллективу школы сил, энергии и энтузиазма на будущее“, – сказал вице-мэр Андрей Канте.

„Я считаю, что школе удалось создать безопасную учебную среду для детей из Украины, здесь они снова смогли почувствовать себя детьми! Их обучают украинские преподаватели, они учатся вместе со своими соотечественниками, их объединяет родной язык. В то же время эта школа создает условия для плавной социальной интеграции в эстонское общество. Нашу школу можно охарактеризовать как школу с двумя сердцами, – говорит директор Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Ану Лууре. – Школа „Ряэгу“ также дает возможность украинским учителям лучше познакомиться с эстонской системой образования, с нашей учебной программой и концепцией образования. У них есть возможность стать частью одной из самых успешных систем образования в мире“.

По словам директора, школе оказали большую поддержку различные партнеры (IOM, JA Estonia, GreenDice, Creatively Together, Mondo и др.), которые постоянно организуют различные учебные курсы и занятия для учеников и учителей. Многие из этих занятий также были включены в школьную учебную программу – например, компания GreenDice проводит компьютерные уроки, организация Junior Achievement Eesti обучает основам предпринимательства, спортивные клубы проводят занятия по физкультуре и так далее. В школе переплетаются эстонская, украинская и мировая культуры – например, здесь отмечают Неделю эстонского языка, День вышиванки и Хэллоуин. Школа также присоединилась к программе KiVa (Kiusamisvaba), направленной на предотвращение травли в школах.