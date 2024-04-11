Названа компания, которая будет обслуживать основные паромные линии в ближайшие годы. Пассажиров ждут новшества

Министерство регионального развития и сельского хозяйства в рамках конкурса госзакупок, в ходе которое искали партнера для заключения договора оказания услуг по пассажирским перевозкам на паромных линиях Виртсу - Куйвасту и Рохукюла - Хельтермаа, признало успешной заявку дочернего фирмы Таллиннского порта TS Laevad.

Министерство и TS Laevad теперь заключат договор по обслуживанию пассажирских перевозок сроком на семь лет, с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2033 года.

Председатель правления TS Laevad Индрек Рандвеэр рассказал, что у компании есть ряд планов на новый период, а новый контракт добавляет и дополнительные обязательства - например, на судах будет предлагаться бесплатная питьевая вода; в кассах, помимо билетов общей очереди можно будет также купить билеты на будущие отправления; время работы службы по обслуживанию клиентов будет длиться в течение всего периода работы судов.

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