Экономика
11.04.2024, 21:45

Названа компания, которая будет обслуживать основные паромные линии в ближайшие годы. Пассажиров ждут новшества

 (1)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA

Фирма TS Laevad, которая в настоящее время перевозит пассажиров между материком и крупными островами, снова выиграла государственный тендер и продолжит предоставлять эти услуги с 2026 по 2033 год, передает rus.err.

Министерство регионального развития и сельского хозяйства в рамках конкурса госзакупок, в ходе которое искали партнера для заключения договора оказания услуг по пассажирским перевозкам на паромных линиях Виртсу - Куйвасту и Рохукюла - Хельтермаа, признало успешной заявку дочернего фирмы Таллиннского порта TS Laevad.

Министерство и TS Laevad теперь заключат договор по обслуживанию пассажирских перевозок сроком на семь лет, с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2033 года.

Председатель правления TS Laevad Индрек Рандвеэр рассказал, что у компании есть ряд планов на новый период, а новый контракт добавляет и дополнительные обязательства - например, на судах будет предлагаться бесплатная питьевая вода; в кассах, помимо билетов общей очереди можно будет также купить билеты на будущие отправления; время работы службы по обслуживанию клиентов будет длиться в течение всего периода работы судов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в FacebookTelegramInstagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии