11.04.2024, 18:15
Российская пропагандистская сеть заманивала евродепутатов, чтобы они излагали кремлевские тезисы. Интервью дал и Яак Мадисон: связь с Кремлем обнаружилась позже(19)
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В конце марта в результате сотрудничества разведок ряда стран выяснилось, что за новостным сайтом Voice of Europe стоит российская пропагандистская сеть, пишет Delfi.
Кремль пытался подкупить в основном крайне правых евродепутатов. Среди прочих интервью каналу дал и депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, который, по его словам, никакой финансовой выгоды от этого не имел.