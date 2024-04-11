Новости Эстонии
11.04.2024, 18:15

Российская пропагандистская сеть заманивала евродепутатов, чтобы они излагали кремлевские тезисы. Интервью дал и Яак Мадисон: связь с Кремлем обнаружилась позже

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Скриншоты с сайта Voice of Europe
Скриншоты с сайта Voice of Europe
ФОТО: Delfi Meedia

В конце марта в результате сотрудничества разведок ряда стран выяснилось, что за новостным сайтом Voice of Europe стоит российская пропагандистская сеть, пишет Delfi.

Кремль пытался подкупить в основном крайне правых евродепутатов. Среди прочих интервью каналу дал и депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, который, по его словам, никакой финансовой выгоды от этого не имел.

Созданный в 2016 году информационный канал Voices of Europe уже шесть лет назад был обвинен в служении российским интересам, пишет Politico.

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