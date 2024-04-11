Сирье Потисепп о налоге на сахар: продукты дорожают не только из-за налоговой ставки

Целью производителей было сократить количество добавленных сахаров на 10% к 2020 году и на 15% к 2025 году по сравнению с 2015 годом. „Однако налог на подслащенные напитки оправдан тем, что он мотивирует производителей снижать содержание сахара в напитках, и, таким образом, якобы улучшится и здоровье населения. Цифры наглядно показывают, что производителям не нужна мотивация при изменении состава продуктов, и доказывают, что снижение сахара в напитках, которое происходит за последние восемь лет, никого не заставляет придерживаться сбалансированной диеты“, — подчеркнула глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Цены растут

Обосновывая необходимость введения налога, в пояснительной записке к законопроекту приводится пример Великобритании, где введение налога на подслащенные напитки привело к снижению количества добавленных сахаров в напитках, облагаемых налогом, в среднем на 30%. „Количество добавленных сахаров на 100 мл сократилось в среднем с 15,5 грамма до 10,8 грамма. Однако среднее содержание добавленного сахара в безалкогольных напитках в Эстонии уже составляет 7,6 грамма на 100 мл. Мы можем сделать вывод, что правительство стремится войти в пятерку самых сладких стран Европы по содержанию сахара“, — добавила Потисепп.

Планируемая ставка налога в Эстонии - самая высокая в Европе, и это в условиях, когда покупательная способность населения Эстонии составляет 87% от средней по ЕС, а цены на продукты питания уже составляют 108% от средней по ЕС. Потисепп отмечает, что продукты дорожают не только из-за налоговой ставки, но и из-за торговой наценки и 22-процентного НДС. „Это приводит к тому, что цены на продукты становятся выше, чем в соседних странах. Например, если 1 л персикового нектара Cido стоит 2,25 евро в Латвии, то в Эстонии он будет стоить в среднем 2,85 евро, а смузи Froosh стоит 2,25 евро в Швеции, то в Эстонии этот же продукт будет стоить в среднем 2,89 евро“.

„Аргументы налогового законопроекта бессмысленны“.