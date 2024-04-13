Панельные дома представляют опасность? Почему состояние многоквартирных домов следует проверять чаще

„Мы сейчас проводим расследование, точная причина пока неясна, - комментирует произошедшее Антон Слепухин. - Есть подозрение, что это первичный строительный брак. Но проблема не только в этом отдельно взятом доме. Большинство домов, которые построены 35-40 и более лет назад, некоторые элементы балконов, фасадов никогда не ремонтировали. Соответственно, к настоящему времени они довольно сильно амортизированы. Все выступающие части здания подвержены наиболее внешнему воздействию, и соответственно - быстрее амортизируются“.

Кто же должен следить за состоянием балконов? Квартирное товарищество или какие-то другие инстанции? Ведь дома стареют, и вопрос будет все актуальнее. Директор Ehituskonsult Grupp Антон Слепухин подчеркивает, что это действительно обязанность квартирного товарищества.

„Да, согласно закону, обязанность квартирного товарищества - содержать здание таким образом, чтобы его можно было бы безопасно эксплуатировать. Это - обязанность товарищества по закону. Но к сожалению, часто происходит так, что даже если эксперт осмотрел какой-либо дом и сделал рекомендации по замене каких-либо элементов, то общее собрание принимает решение этого не делать. То есть, решение принимают люди, которые не совсем в этом компетентны.

По закону, если автомобиль не прошел техосмотр, то на нем нельзя дальше передвигаться - нужно его отремонтировать, пройти повторный техосмотр, и потом уже им пользоваться. И чем больше возраст автомобиля, тем меньше промежутки должны быть между техосмотрами. Также и со зданиями. В технической документации здания прописаны промежутки, у которые необходимы для осмотра тех или иных элементов. Канализация, водоснабжение, какие-то конструкции, они все имеют свой срок службы, их нужно осматривать и обслуживать, чтобы они прослужили свой срок. Например, срок службы системы отопления или водоснабжения - 50 лет. Но только при своевременной замене их элементов через 15-20 лет“.

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