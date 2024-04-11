Суд не удовлетворил миллионный иск компаний к предприятию водоснабжения Tallinna Vesi

Суд отклонил исковое заявление, которое предприятия Jazz Pesulad OÜ, Olerex AS, Hotell Euroopa OÜ, EfTEN SPV2 OÜ, EfTEN Sky OÜ, Kadrioru Ärikeskus OÜ, Solaris Keskus AS, Hotell Olümpia AS и Central Hotell OÜ подали против AS Tallinna Vesi.

Исковое заявление включало требования истцов за период с 2010 по 2019 годы на общую сумму 1 180 442,83 евро, к этой сумме добавились пени. Предприятие Tallinna Vesi не признало иск и оспорило его в полном объеме, исходя из того, что, формируя цены на воду, действовало правомерно, применяло справедливые тарифы в соответствии с действующим правом.

Решение суда не вступило в силу, истец может его обжаловать в течение 30 дней с даты оглашения.

По оценке Tallinna Vesi, производство по иску не окажет существенного влияния на результаты финансовой деятельности предприятия.

По состоянию на 31 декабря 2023 года четыре исковых заявления, поданные против предприятия водоснабжения, содержали требования на общую сумму 13,6 миллиона евро. Правление Tallinna Vesi оценило возможные обязательства в случае удовлетворения требований в 6 миллионов евро (по состоянию на конец 2023 года), и, исходя из принципа консервативности, остановило уменьшение отчисления.

В чем суть дела?

С 2011 года Таллиннский департамент конкуренции отказывался утвердить новое повышение цен на воду и требовал от Tallinna Vesi, чтобы цена на воду была приведена в соответствие с законом. Предприятие водоснабжения отказалось выполнять предписание, и дело дошло до суда. Оно рассматривалось в судах трех инстанций, в 2017 году Государственный суд постановил, что Департамент конкуренции не обязан следить за тем, как соблюдается соглашение о тарифах на воду, заключенное при приватизации между предприятием водоснабжения и Таллинном.

Департамент конкуренции согласовал ходатайство Tallinna Vesi в октябре 2019 года. Прейскуранты услуг водоснабжения и канализации были снижены в среднем для бытовых клиентов на 27% и для коммерческих клиентов на 15%.