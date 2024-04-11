11.04.2024, 16:05
ФОТО | В четверг в воздушном пространстве Эстонии находилось необычайно много разведывательных самолетов НАТО(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 11 апреля, в воздушном пространстве Эстонии находилось большое количество воздушных судов НАТО, которые «нарисовали» там множество кругов и зигзагов.
По данным портала flightradar24.com в нашем небе одновременно кружили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО Boeing E-3a Sentry, британский Boeing RC-135W River Joint, вертолет военно-воздушных сил Латвии Sikorsky UH-60M Black Hawk, разведывательный самолет ВВС Италии Gulfstream G550 AEW и легкий самолет ВВС Эстонии PZL-Mielec M-28 Skytruck.