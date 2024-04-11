Новости Эстонии
11.04.2024, 16:05

ФОТО | В четверг в воздушном пространстве Эстонии находилось необычайно много разведывательных самолетов НАТО

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Самолет Boeing E-3A Sentry (AWACS) был над Таллинном и 30.06.2021
Самолет Boeing E-3A Sentry (AWACS) был над Таллинном и 30.06.2021
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня, 11 апреля, в воздушном пространстве Эстонии находилось большое количество воздушных судов НАТО, которые «нарисовали» там множество кругов и зигзагов.

По данным портала flightradar24.com в нашем небе одновременно кружили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО Boeing E-3a Sentry, британский Boeing RC-135W River Joint, вертолет военно-воздушных сил Латвии Sikorsky UH-60M Black Hawk, разведывательный самолет ВВС Италии Gulfstream G550 AEW и легкий самолет ВВС Эстонии PZL-Mielec M-28 Skytruck.

Время от времени самолеты заходили также в воздушной пространство Финляндии и Швеции.

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