Россия лидирует в мировом рейтинге киберпреступности с большим отрывом. Эстония соседствует с ОАЭ(7)
Первый в мире «Индекс киберпреступности» ранжирует страны по уровню угрозы киберпреступности. Команда ученых под руководством Миранды Брюс, специалистки по киберпреступности из Оксфордского университета, провела масштабное изучение киберугроз среди различных стран. Исследователям удалось создать Мировой индекс киберпреступности (World Cybercrime Index), который опубликован на сайте университета. В лидерах — Россия, Украина и Китай. Эстония оказалась на 23 месте рейтинга.
Индекс преступности показывает, что относительно небольшое количество стран является источником наибольшей угрозы киберпреступности.
Соавтор исследования доктор Миранда Брюс из Оксфордского университета (Великобритания) и Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) заявила, что исследование позволит государственному и частному секторам сосредоточить свои ресурсы на ключевых центрах киберпреступности и тратить меньше времени и средств на меры по противодействию киберпреступности в странах, где проблема стоит не столь существенно.
«Исследование, лежащее в основе Индекса, поможет снять завесу анонимности вокруг киберпреступников, и мы надеемся, что оно поможет в борьбе с растущей угрозой киберпреступности с целью получения прибыли, — сказала доктор Брюс. — Теперь у нас есть более глубокое понимание географии киберпреступности и того, как разные страны специализируются на разных видах киберпреступности. Продолжая собирать эти данные, мы сможем отслеживать появление любых новых горячих точек, и возможно, что в странах, подверженных риску, можно будет принять ранние меры еще до того, как возникнет серьезная проблема киберпреступности».
Данные, лежащие в основе Индекса, были собраны в результате опроса 92 ведущих экспертов по киберпреступности со всего мира, которые участвуют в сборе и расследовании киберпреступлений. В ходе опроса экспертам было предложено рассмотреть пять основных категорий киберпреступности, назвать страны, которые они считают наиболее значимыми источниками каждого из этих типов киберпреступности, а затем ранжировать каждую страну в соответствии с влиянием, профессионализмом и техническими навыками киберпреступников.
Основная часть киберугроз в мире приходится на относительно небольшое число стран, список которых возглавляют Россия, Украина, Китай, США и Нигерия. В топ-10 также вошли Румыния, Северная Корея, Великобритания, Бразилия и Индия. Всего опрошенные эксперты упомянули в общей сложности 97 стран мира.
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