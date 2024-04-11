Россия лидирует в мировом рейтинге киберпреступности с большим отрывом. Эстония соседствует с ОАЭ

Индекс преступности показывает, что относительно небольшое количество стран является источником наибольшей угрозы киберпреступности.

Соавтор исследования доктор Миранда Брюс из Оксфордского университета (Великобритания) и Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) заявила, что исследование позволит государственному и частному секторам сосредоточить свои ресурсы на ключевых центрах киберпреступности и тратить меньше времени и средств на меры по противодействию киберпреступности в странах, где проблема стоит не столь существенно.

«Исследование, лежащее в основе Индекса, поможет снять завесу анонимности вокруг киберпреступников, и мы надеемся, что оно поможет в борьбе с растущей угрозой киберпреступности с целью получения прибыли, — сказала доктор Брюс. — Теперь у нас есть более глубокое понимание географии киберпреступности и того, как разные страны специализируются на разных видах киберпреступности. Продолжая собирать эти данные, мы сможем отслеживать появление любых новых горячих точек, и возможно, что в странах, подверженных риску, можно будет принять ранние меры еще до того, как возникнет серьезная проблема киберпреступности».

Данные, лежащие в основе Индекса, были собраны в результате опроса 92 ведущих экспертов по киберпреступности со всего мира, которые участвуют в сборе и расследовании киберпреступлений. В ходе опроса экспертам было предложено рассмотреть пять основных категорий киберпреступности, назвать страны, которые они считают наиболее значимыми источниками каждого из этих типов киберпреступности, а затем ранжировать каждую страну в соответствии с влиянием, профессионализмом и техническими навыками киберпреступников.

Основная часть киберугроз в мире приходится на относительно небольшое число стран, список которых возглавляют Россия, Украина, Китай, США и Нигерия. В топ-10 также вошли Румыния, Северная Корея, Великобритания, Бразилия и Индия. Всего опрошенные эксперты упомянули в общей сложности 97 стран мира.

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