Адвокаты старейшины Пирита подали в прокуратуру заявление на бывшего центриста Андре Ханимяги

„В связи с упомянутым случаем надо бы проверить и то обстоятельство, были ли данные, касающиеся места жительства Андре Ханимяги внесены в регистр тем же должностным лицом, которому принадлежит квартира, в которой было зарегистрировано место место жительство Андре Ханимяги, - отметили адвокаты. - В случае, если так оно и есть, то, возможно, там имеет место и нарушение чиновником ограничения на совершение действий».

Няэс и Пальм также отметили, что бывший канцлер права Индрек Тедер еще в 2012 году обратил внимание на следующее: хотя эстонское общество еще недостаточно осведомлено об этом, но умышленное предоставление в Регистр народонаселения ложных данных для получения права избираться, всё же является наказуемым в уголовном порядке преступлением.

„Собранные нами доказательства ясно указывают на то, что Андре Ханимяги не проживал по тому адресу, который он указал в Регистре народонаселения», - говорится в составленном Няэсом и Пальмом заявлении. Напротив, выясняется, что указанная площадь была сдана в аренду в качестве коммерческой одному обществу с ограниченной ответственностью, которое держало там студию керамики. Согласно собранным доказательствам, Андре Ханимяги не проживал в этой студии керамики ни течение короткого, ни в течение длительного периода времени».

В своем обращении в прокуратуру адвокаты пояснили, что, исходя из Закона о выборах в собрания местных самоуправлений, одним из условий получения мандата члена собрания местного самоуправления является то обстоятельство, что депутат должен проживать в том волости или городе, депутатом самоуправления которого он является.

Суть заявления состоит в том, что члена Таллиннского горсобрания подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 280 Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает ответственность за предоставление заведомо ложных данных. Если говорить точнее — Ханимяги (ныне член Социал-демократической партии) подозревается в предоставлении в Регистр народонаселения ложных данных с целью получить право работать депутатом Таллиннского городского собрания.

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела у прокуратуры есть срок в десять дней, который может быть продлен еще на десять дней для выяснения всех обстоятельств.

Андре Ханимяги пожаловался в свою очередь на Кайдо Саарнийта

Информация о том, что центристка Ирина Антонюк (замещающий член горсобрания перешедшего в Социал-демократическую партию Андре Ханимяги) пытается доказать городу, что Ханимяги солгал о своем месте жительства, появилась на прошлой неделе, Во вторник, 9 апреля, в Таллиннском регистре документов появился новый документ, в котором адвокат Луйк предоставил в администрацию района Пирита дополнительную информацию по делу. По словам Луйка, различные свидетели дополнительно подтвердили, что Ханимяги никогда не жил в квартире в Меривялья.

В среду, 10 апреля, Ханимяги объявил в социальных сетях, что, хотя он до сих пор спокойно воспринимал нападки Центристской партии, он должен отреагировать, чтобы защитить свои права.

„Вчера в Õhtuleht была опубликована статья, в которой старейшина района Пирита, член Центристской партии, обвинил меня во влиянии на внесение моих данных в регистр. Это, конечно, наглая и неприкрытая ложь. Я ни на кого не влиял, никогда у меня не было такого желания, потребности или воли. Без сомнения, господин Саарнийт сам это знает, не говоря уже о тех, кто знает меня“, - написал Ханимяги.

„Поэтому я обращаюсь к Таллиннской городской управе и городской канцелярии с просьбой расследовать возможное злоупотребление должностью старейшины района, давление на подчиненного ему сотрудника и его активное участие в составлении письма, которое сейчас против меня использует Центристская партия“, — добавил Ханимяги.

Он также потребовал от Саарнийта публично опровергнуть ложные утверждения, сделанные в газете Õhtuleht.

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