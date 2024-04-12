Эксперт: холодные зимние месяцы существенно повлияли на платежную дисциплину потребителей

Согласно результатам анализа, если обычно около 10-15% должников задерживали платежи или переносили платежи на следующий месяц, то в январе-феврале их число увеличилось вдвое. „Большие коммунальные платежи заметно повлияли на способность людей эффективно управлять своими расходами и стали причиной дополнительных трудностей с выполнением финансовых обязательств. Тревожная тенденция в платёжном поведении должников за последние три месяца только усилилась“, — прокомментировала София Кирсимаа, исполнительный директор GS Core.

По словам Кирсимаа, понятно, что в свете больших расходов на коммунальные услуги в зимний период люди считали приоритетным покрытие расходов первостепенной важности, что привело к задержкам платежей. „Вместе с приходом весеннего тепла уменьшатся и постоянные расходы, и мы надеемся, что это приведёт к положительному сдвигу в платёжном поведении должников“, – сказала Кирсимаа, но при этом подчеркнула, что бюджеты многих семей по-прежнему имеют разрыв между доходами и необходимыми для жизни расходами.

OÜ GS Core предоставляет услуги инкассо, занимается покупкой долговых портфелей и взысканием долгов как во внесудебном, так и в судебном порядке. В основном фирма приобретает долговые обязательства, скопившиеся на балансе энергетических, финансовых и телекоммуникационных предприятий. GS Core принадлежит шведской финансовой группе Marginalen AB, которая со своими дочерними предприятиями в Эстонии, Литве и Латвии является одним из ведущих поставщиков услуг во всём регионе стран Балтии.

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