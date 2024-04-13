Начался новый сезон – как ухаживать за электрическим средством передвижения?

«В целом принципы ухода за электросамокатами просты – держите устройство в исправном состоянии и регулярно обслуживайте его согласно рекомендациям производителя. Мы рекомендуем первый раз обслужить новое средство передвижения через 300 км пробега, а затем каждые 1000 км или хотя бы раз в сезон, если пробег меньше. Также следует помнить о некоторых важных отличиях от обслуживания велосипедов. Например, у самоката нет цепи и переключателя скоростей. С другой стороны, аккумулятор и другие электронные компоненты определенно требуют особого внимания», - пояснил Каур.

Balcia объединила усилия с Voltride , эстонским предприятием, занимающимся продажей и обслуживанием электрических самокатов. Ежегодно Voltride ремонтирует тысячи устройств. Мастер по техническому обслуживанию Каур Кокамяги делится основанными на опыте советами, которые следует учитывать при обслуживании электрических средств передвижения и подготовке их к сезону.

Пользователи электросамокатов часто не задумываются о том, что самокат, как и велосипед, нуждается в уходе, а из-за наличия электроники обслуживание оказывается несколько сложнее. Однако для обеспечения безопасности себя и окружающих крайне важно, чтобы транспортные средства находились в исправности. Исходя из образа жизни современных людей, компания Balcia создала страховое решение City Combo, которое покрывает три наиболее важных риска: возможные травмы пользователя двухколесного транспортного средства, материальный ущерб в случае кражи или необходимости ремонта транспортного средства, а также страхование ответственности в случае причинения ущерба другим людям или их имуществу.

«Электрические самокаты и все виды других электрических средств передвижения заставляют все больше людей по крайней мере временно отказываться от автомобилей и стали важным видом транспорта для поездок на учебу и на работу. Расширяющаяся сеть дорожек для легкого транспорта также побуждает все больше людей использовать двухколесные транспортные средства. Это очень позитивно, но в то же время означает, что меняется характер дорожных происшествий и все чаще в аварии попадают именно такие средства передвижения», - заявила эксперт по продукту Balcia City Combo Елизавета Дрижирук.

Электрическое средство передвижения и вода. Следует отметить, что ни один производитель не предоставляет гарантию на случай повреждения электрического транспортного средства водой. Защищенность устройств от пыли и брызг обычно соответствует классу IP54, что обеспечивает определенную защиту. Однако, при движении по мокрой дороге или по лужам брызги летят из-под колес на корпус самоката с большим давлением. Часто этого бывает достаточно, чтобы вызвать повреждение водой.

При мытье самоката лучше использовать влажную тряпку. Мойка под давлением исключена. Вода может испортить подшипники, электронику, просочиться между экраном или ручкой или проникнуть в корпус, где может быть поврежден аккумулятор или контроллер. Повреждение водой может проявиться через несколько месяцев – коррозия делает свое дело в течение длительного периода времени. Повреждение водой оставляет специфический след, и, если он обнаружится во время ремонта, гарантия аннулируется. Если на самокате ездили зимой по снегу и по посыпанным солью дорогам, весной очень важно проверить его состояние и при необходимости провести техническое обслуживание.

Аккумуляторы. Перед началом сезона важно проверить состояние аккумулятора. Если аккумулятор не заряжался в течение длительного времени, напряжение элементов могут оказаться разбалансированными. В результате емкость аккумулятора существенно снизится. Это также может привести к отключению аккумулятора в ситуациях высокого потребления, например, при ускорении или движении в гору. Несбалансированный аккумулятор также увеличивает риски при зарядке. Чтобы проверить исправность аккумулятора и всей электроники, Voltride может провести комплексную диагностику. В некоторых случаях уставший аккумулятор можно на некоторое время «взбодрить», в других же случаях батарею стоит заменить. Аккумулятор, как сердце самоката, должен работать исправно.