Начался новый сезон – как ухаживать за электрическим средством передвижения?
Прогноз погоды обещает, что вскоре станет достаточно тепло, и уже некоторое время улицы очищают от зимней дорожной крошки. Это означает, что дороги вновь заполнятся двухколесными транспортными средствами, все больше которых становится электрическими. Эксперт делится советами, которые следует учитывать при уходе за ними и при подготовке к сезону.
«Электрические самокаты и все виды других электрических средств передвижения заставляют все больше людей по крайней мере временно отказываться от автомобилей и стали важным видом транспорта для поездок на учебу и на работу. Расширяющаяся сеть дорожек для легкого транспорта также побуждает все больше людей использовать двухколесные транспортные средства. Это очень позитивно, но в то же время означает, что меняется характер дорожных происшествий и все чаще в аварии попадают именно такие средства передвижения», - заявила эксперт по продукту Balcia City Combo Елизавета Дрижирук.
Пользователи электросамокатов часто не задумываются о том, что самокат, как и велосипед, нуждается в уходе, а из-за наличия электроники обслуживание оказывается несколько сложнее. Однако для обеспечения безопасности себя и окружающих крайне важно, чтобы транспортные средства находились в исправности. Исходя из образа жизни современных людей, компания Balcia создала страховое решение City Combo, которое покрывает три наиболее важных риска: возможные травмы пользователя двухколесного транспортного средства, материальный ущерб в случае кражи или необходимости ремонта транспортного средства, а также страхование ответственности в случае причинения ущерба другим людям или их имуществу.
Balcia объединила усилия с Voltride, эстонским предприятием, занимающимся продажей и обслуживанием электрических самокатов. Ежегодно Voltride ремонтирует тысячи устройств. Мастер по техническому обслуживанию Каур Кокамяги делится основанными на опыте советами, которые следует учитывать при обслуживании электрических средств передвижения и подготовке их к сезону.
«В целом принципы ухода за электросамокатами просты – держите устройство в исправном состоянии и регулярно обслуживайте его согласно рекомендациям производителя. Мы рекомендуем первый раз обслужить новое средство передвижения через 300 км пробега, а затем каждые 1000 км или хотя бы раз в сезон, если пробег меньше. Также следует помнить о некоторых важных отличиях от обслуживания велосипедов. Например, у самоката нет цепи и переключателя скоростей. С другой стороны, аккумулятор и другие электронные компоненты определенно требуют особого внимания», - пояснил Каур.
Электрическое средство передвижения и вода. Следует отметить, что ни один производитель не предоставляет гарантию на случай повреждения электрического транспортного средства водой. Защищенность устройств от пыли и брызг обычно соответствует классу IP54, что обеспечивает определенную защиту. Однако, при движении по мокрой дороге или по лужам брызги летят из-под колес на корпус самоката с большим давлением. Часто этого бывает достаточно, чтобы вызвать повреждение водой.
При мытье самоката лучше использовать влажную тряпку. Мойка под давлением исключена. Вода может испортить подшипники, электронику, просочиться между экраном или ручкой или проникнуть в корпус, где может быть поврежден аккумулятор или контроллер. Повреждение водой может проявиться через несколько месяцев – коррозия делает свое дело в течение длительного периода времени. Повреждение водой оставляет специфический след, и, если он обнаружится во время ремонта, гарантия аннулируется. Если на самокате ездили зимой по снегу и по посыпанным солью дорогам, весной очень важно проверить его состояние и при необходимости провести техническое обслуживание.
Аккумуляторы. Перед началом сезона важно проверить состояние аккумулятора. Если аккумулятор не заряжался в течение длительного времени, напряжение элементов могут оказаться разбалансированными. В результате емкость аккумулятора существенно снизится. Это также может привести к отключению аккумулятора в ситуациях высокого потребления, например, при ускорении или движении в гору. Несбалансированный аккумулятор также увеличивает риски при зарядке. Чтобы проверить исправность аккумулятора и всей электроники, Voltride может провести комплексную диагностику. В некоторых случаях уставший аккумулятор можно на некоторое время «взбодрить», в других же случаях батарею стоит заменить. Аккумулятор, как сердце самоката, должен работать исправно.
Тормозная система. Если торможение велосипеда осуществляется с помощью довольно простой системы, которую вполне можно отремонтировать самостоятельно, то в случае электрических транспортных средств все несколько сложнее. Проверьте тормозную систему и, если вам кажется, что она работает хуже обычного, обязательно обратитесь к специалистам. Аккумулятор и тормоза имеют решающее значение, и их состояние не должно подвергать вас риску.
Электроника. Помимо аккумулятора, внутри самоката имеется довольно много электронных компонентов – мотор или моторы, контроллер или контроллеры мотора, дисплей, кнопки управления и прочее. Кроме того, кабели, штекеры, фары, выключатели. Перед началом сезона следует проверить всю электронику и при необходимости также обновить программное обеспечение, чтобы во время вождения не столкнуться с неприятным сюрпризом.
Шины. не забывайте, что необходимо следить за состоянием шин самоката. Давление в шинах должно составлять примерно 3 бара, и шины следует визуально проверять перед каждой поездкой, а примерно раз в месяц – с помощью манометра. Шины с правильным давлением обеспечивают безопасность вождения, хороший запас хода и снижают риск повреждения шины. Если шины повреждены или изношены, помощь можно получить в обслуживании Voltride.
Механика. Помимо визуального осмотра, также стоит прислушиваться к необычным стукам, щелчкам и вибрациям. Особенно важно следить за тем, чтобы механизм складывания самоката плотно закрывался.
Страхование. У всех нас есть дорожное страхование, но можно подумать о страховке и для двухколесных транспортных средств. Удобным вариантом является страхование Balcia City Combo, обеспечивающее защиту, даже если вместо собственного транспортного средства вы пользуетесь самокатами Bolt или Tuul. City Combo позволяет застраховать всю семью от травм, застраховаться от поломки самоката или причиненного окружающим ущерба.
Balcia – основанная на балтийском капитале и специализирующаяся на страховых технологиях страховая компания с международным опытом, цель которой – обеспечить клиентам современные и инновационные решения. Располагающая 30-летним опытом работы компания действует в Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Франции, Польше, Испании и Италии.
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