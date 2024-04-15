15.04.2024, 08:31
Худший год для дорог Эстонии. Для исправления ситуации нет ни денег, ни асфальта, ни дорожных рабочих(16)
Из-за отсутствия средств одни работы по уходу за дорогами вообще не будут сделаны, объем других резко сократится.
Составленная Министерством климата программа ухода за дорогами обращает внимание на недостаточный объем дорожных работ.
Дорожных строителей больше не предупреждают, они свернули свою деятельность.
ФОТО: | Delfi Meedia
Правительство игнорирует финансирование автомобильных дорог, при составлении госбюджета на нынешний год средства на обслуживание и развитие дорог были существенно сокращены, пишет издание Delfi Ärileht.