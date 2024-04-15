Экономика
15.04.2024, 08:31

Худший год для дорог Эстонии. Для исправления ситуации нет ни денег, ни асфальта, ни дорожных рабочих

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  • Из-за отсутствия средств одни работы по уходу за дорогами вообще не будут сделаны, объем других резко сократится.

  • Составленная Министерством климата программа ухода за дорогами обращает внимание на недостаточный объем дорожных работ.

  • Дорожных строителей больше не предупреждают, они свернули свою деятельность.

Финансирование дорожных работ опустилось ниже критической черты, состояние дорог все больше ухудшается.
Финансирование дорожных работ опустилось ниже критической черты, состояние дорог все больше ухудшается.
ФОТО: Terje Lepp | Delfi Meedia

Правительство игнорирует финансирование автомобильных дорог, при составлении госбюджета на нынешний год средства на обслуживание и развитие дорог были существенно сокращены, пишет издание Delfi Ärileht.

Бюджет обслуживания дорог сильно урезали. В следующем году финансирование несколько увеличат, но не до уровня предыдущих лет. В течение нескольких лет финансирование дорог будет стабильно низким.

В программе обслуживания дорог отмечается, что за последние годы состояние государственных дорог улучшилось. Дорожное покрытие основных шоссе находится в хорошем состоянии. В то же время состояние дорожного покрытия шоссе регионального значения и второстепенных шоссе - их протяженность составляет более 2000 километров - по-прежнему оценивается как плохое и очень плохое. Работы по улучшению состояния государственных дорог не ведутся с 2021 года, когда стало резко сокращаться финансирование работ по обслуживанию дорог. В программе обслуживания дорог, составленной Министерством климата на основании предложений Департамента транспорта, отмечается, что в ближайшем будущем состояние всех видов дорог начнет ухудшаться.

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