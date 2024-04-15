Худший год для дорог Эстонии. Для исправления ситуации нет ни денег, ни асфальта, ни дорожных рабочих

Бюджет обслуживания дорог сильно урезали. В следующем году финансирование несколько увеличат, но не до уровня предыдущих лет. В течение нескольких лет финансирование дорог будет стабильно низким.

В программе обслуживания дорог отмечается, что за последние годы состояние государственных дорог улучшилось. Дорожное покрытие основных шоссе находится в хорошем состоянии. В то же время состояние дорожного покрытия шоссе регионального значения и второстепенных шоссе - их протяженность составляет более 2000 километров - по-прежнему оценивается как плохое и очень плохое. Работы по улучшению состояния государственных дорог не ведутся с 2021 года, когда стало резко сокращаться финансирование работ по обслуживанию дорог. В программе обслуживания дорог, составленной Министерством климата на основании предложений Департамента транспорта, отмечается, что в ближайшем будущем состояние всех видов дорог начнет ухудшаться.