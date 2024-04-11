Подразделения Сил обороны отрабатывают маневры на Центральном полигоне

„Основной задачей этих учений является отработка основных маневров в составе роты и батальона в упрощенной форме, с целью быть готовыми к выполнению основных задач“,- сказал координатор учений майор Кристьян Карист.

Учения Ymir, которые стартовали первыми, поделены на два этапа. Первый этап проходит с 8 по 12 апреля. Подразделения сосредоточены на отработке маневров в ротных составах. В рамках учений подразделения Вируского и Куперьяновского пехотных батальонов действуют согласну плану своего обучения. В отработке задействованы как пехотные, так и вспомогательные подразделения батальонов.

С 13 апреля стартует второй этап учений Ymir. Подразделения в сотрудничестве с союзниками НАТО будут оттачивать навыки в оборонных и наступательных действиях в составе батальона. Тренировки ставят перед командирами подразделений более сложные задачи и дают солдатам подготовку в более реалистичных условиях.

Учения Bold Bugle будут проходить с 16 по 17 апреля. К действующему составу присоединится батальон боевой группы союзников из Тапа.

В учениях принимают участие 2000 военнослужащих 1-й и 2-й пехотных бригад, Кайтселийта, кадеты военной академии, а также союзники из военных городков Тапа и Таара.

1-я пехотная бригада является главным маневренным подразделением Сил обороны, куда входит большинство военнослужащих срочной службы. Подразделения проходят военную подготовку в Тапа и Йыхви. После завершения обучения их заносят в резервный состав. В состав бригады также входит Скаутский пехотный батальон быстрого реагирования.

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