Новости Эстонии
11.04.2024, 12:15

Завершатся ли сегодня коалиционные переговоры и что будет с правом голоса граждан РФ и Беларуси?

 
Завершатся ли сегодня переговоры о создании коалиции в Таллинне? Все зависит в первую очередь от самих политиков.
Завершатся ли сегодня переговоры о создании коалиции в Таллинне? Все зависит в первую очередь от самих политиков.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Политики, присутствовавшие на переговорах по созданию коалиции в Таллинне, уверены, что сегодня можно будет подвести черту под дискуссиями.

По словам Евгения Осиновского (СДПЭ), вчерашнее обсуждение стало шагом вперед в вопросе объединения таллиннских больниц, и было достигнуто соглашение о том, как действовать дальше. Обсуждались также темы жилищной политики, а сегодня продолжится обсуждение моментов, где еще остались вопросы.

По словам социал-демократа, сегодня можно будет завершить дискуссию, хотя до воскресенья еще несколько дней. „Чем скорее будет достигнута договоренность по существу, тем больше времени останется для внутрипартийных процедур, — отметил он. — Атмосфера конструктивная, все определенно хотят завершить эти переговоры и формировать новое городское правительство“.

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