Завершатся ли сегодня коалиционные переговоры и что будет с правом голоса граждан РФ и Беларуси?

По словам Евгения Осиновского (СДПЭ), вчерашнее обсуждение стало шагом вперед в вопросе объединения таллиннских больниц, и было достигнуто соглашение о том, как действовать дальше. Обсуждались также темы жилищной политики, а сегодня продолжится обсуждение моментов, где еще остались вопросы.

По словам социал-демократа, сегодня можно будет завершить дискуссию, хотя до воскресенья еще несколько дней. „Чем скорее будет достигнута договоренность по существу, тем больше времени останется для внутрипартийных процедур, — отметил он. — Атмосфера конструктивная, все определенно хотят завершить эти переговоры и формировать новое городское правительство“.