Новости Эстонии
11.04.2024, 21:30

Во многих самоуправлениях учителя получат прибавку к зарплате только летом

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

C момента окончания забастовки работников образования прошло 72 дня, но обещанное государством повышение заработной платы учителям до сих пор не дошло до бюджетов местных самоуправлений, пишет Maaleht.

Если, например, в Тарту не возникло проблем с тем, чтобы найти в городском бюджете деньги на повышение учительских зарплат и выплатить все задним числом с 1 января, то многие самоуправления лихорадочно ждут принятия Рийгикогу закона о поправках к Закону о государственном бюджете и поступления денег. Только тогда учителя увидят повышение зарплаты и задним числом получат обещанное.

„Мы живем надеждой и ожиданием, что эти деньги рано или поздно поступят в течение года“, — говорит заведующий отделом образования города Тарту Рихо Рааве.

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