Во многих самоуправлениях учителя получат прибавку к зарплате только летом

Если, например, в Тарту не возникло проблем с тем, чтобы найти в городском бюджете деньги на повышение учительских зарплат и выплатить все задним числом с 1 января, то многие самоуправления лихорадочно ждут принятия Рийгикогу закона о поправках к Закону о государственном бюджете и поступления денег. Только тогда учителя увидят повышение зарплаты и задним числом получат обещанное.