11.04.2024, 21:30
Во многих самоуправлениях учителя получат прибавку к зарплате только летом(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
C момента окончания забастовки работников образования прошло 72 дня, но обещанное государством повышение заработной платы учителям до сих пор не дошло до бюджетов местных самоуправлений, пишет Maaleht.
Если, например, в Тарту не возникло проблем с тем, чтобы найти в городском бюджете деньги на повышение учительских зарплат и выплатить все задним числом с 1 января, то многие самоуправления лихорадочно ждут принятия Рийгикогу закона о поправках к Закону о государственном бюджете и поступления денег. Только тогда учителя увидят повышение зарплаты и задним числом получат обещанное.