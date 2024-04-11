Рийгикогу обсудит вопрос государственной важности

Обсуждение начнется с доклада председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе. По его словам, в сфере ветеринарии в Эстонии наблюдается серьезная нехватка рабочей силы. «Речь идет об уникальной регулируемой учебной программе. Ряд рабочих мест, требующих профессиональных навыков, невозможно заполнить за счет других квалификаций. Ветеринары незаменимы в обеспечении продовольственной безопасности и здоровья и благополучия животных. Мы ни в коем случае не можем мириться с тем, что в этой сфере наблюдается серьезная нехватка рабочей силы», – сказал он и добавил, что государство совместно с Эстонским университетом естественных наук должны найти решение проблемы.