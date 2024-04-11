Новости Эстонии
11.04.2024, 09:15

Рийгикогу обсудит вопрос государственной важности

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Riigikogu istung
Riigikogu istung
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Сегодня Рийгикогу обсудит будущее ветеринарии в качестве вопроса государственной важности. Тему предложила комиссия по сельской жизни.

Обсуждение начнется с доклада председателя комиссии по сельской жизни Урмаса Круузе. По его словам, в сфере ветеринарии в Эстонии наблюдается серьезная нехватка рабочей силы. «Речь идет об уникальной регулируемой учебной программе. Ряд рабочих мест, требующих профессиональных навыков, невозможно заполнить за счет других квалификаций. Ветеринары незаменимы в обеспечении продовольственной безопасности и здоровья и благополучия животных. Мы ни в коем случае не можем мириться с тем, что в этой сфере наблюдается серьезная нехватка рабочей силы», – сказал он и добавил, что государство совместно с Эстонским университетом естественных наук должны найти решение проблемы.

Помимо Круузе, с докладами также выступят президент Палаты ветеринаров Эстонии Валдеко Паавел, председатель правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии Антс Ноот и ректор Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма. После докладов и ответов на вопросы начнутся прения, в которых смогут участвовать все депутаты Рийгикогу.

Заседание начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте РийгикогуЗапись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

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