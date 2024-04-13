„Алкоголь для бедных!“ Жители Раквере - кокаиновой столицы - откровенно о том, кто, где и как употребляет кокс

Раквере - небольшой (8-й по величине в Эстонии - прим. перев.), тихий и уютный город. Оригинальные светильники, установленные на его центральной площади, напоминают по форме весенние белоцветники. Посетители кафе Pihlaka лакомятся вкусными пирожными, журчит ручеек, в стороне виднеется храм. Школьники с рюкзаками за спиной. По вечерам дамы торопятся в театр. Идиллия, да и только.