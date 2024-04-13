13.04.2024, 19:18
„Алкоголь для бедных!“ Жители Раквере - кокаиновой столицы - откровенно о том, кто, где и как употребляет кокс(17)
ФОТО: Delfi Meedia/fototöötlus
Анализ сточных вод, проведенный 7 февраля в 13 городах Эстонии, показал, что больше всего следов кокаина содержится в канализационных водах Раквере. Это не стало новостью для жителей города, но раквересцы, как пишет издание Maaleht, отказываются верить в данные мониторинга, ведь кокаин считается атрибутом жизни богатых.
Раквере - небольшой (8-й по величине в Эстонии - прим. перев.), тихий и уютный город. Оригинальные светильники, установленные на его центральной площади, напоминают по форме весенние белоцветники. Посетители кафе Pihlaka лакомятся вкусными пирожными, журчит ручеек, в стороне виднеется храм. Школьники с рюкзаками за спиной. По вечерам дамы торопятся в театр. Идиллия, да и только.