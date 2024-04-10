Пьяный мужчина размахивал в торговом центре ножом и делал детям непристойные предложения
В конце прошлой недели сотруднику охранного подразделения фимы Forus пришлось иметь в торговом центре в Йыхви дело с мужчиной, который в нетрезвом виде задирал детей.
Выяснилось, что мужчина также делал несовершеннолетним девочкам предложения вступить в половую связь. А одному из мальчиков он угрожал насилием.
В минувшую пятницу во второй половине дня сотрудник охраны заметил в торговом центре Jewe мужчину с ножом, который был явно пьян и мешал посетителям.
Охранник сообщил об этом в диспетчерский центр Forus, который направил на место ближайший патрульный экипаж. Также была вызвана полиция.
Охранник немедленно отобрал у мужчины нож и позаботился до прибытия патрульного экипажа и полиции о безопасности несовершеннолетних и всех остальных посетителей и работников торгового центра.
Мужчина был задержан, далее этим случаем занимается полиция. Никто, к счастью, в результате инцидента не пострадал.
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