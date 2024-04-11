Опрос: 53% жителей Эстонии предпочли бы инвестировать в пенсию работодателя вместо получения наличных денег(8)
Несмотря на то, что для многих пенсия работодателя все еще остается незнакомым вариантом накопления, более половины людей, получив разъяснения, выбрали бы инвестиции работодателя в третью пенсионную ступень вместо обычной прибавки к зарплате. По мнению руководителя сферы партнерских отношений Luminor Элара Оллика, это свидетельствует о том, что люди в Эстонии становятся более финансово подкованными, и дает работодателям четкий сигнал о том, как мотивировать своих сотрудников.
Пенсия работодателя – это не облагаемый подоходным налогом способ инвестирования в третью пенсионную ступень. Это помогает работникам откладывать деньги на будущее в сотрудничестве со своим работодателем. Работодатель может делать взносы в фонд с согласия работника, и для этого существуют различные способы, например перечисление заработанных премий или части зарплаты в третью ступень. Выгода для работника от взносов работодателя в пенсионный фонд III ступени сегодня на 25% выше, чем если бы взносы перечислялись на текущий счет работника.
Последний опрос Luminor показывает, что после введения опции пенсии работодателя значительное большинство респондентов (53%) предпочли бы отчисления работодателя в размере 80 евро в третью ступень вместо надбавки к зарплате в размере 50 евро. „Опыт наших клиентов показывает, что, хотя для многих этот вид инвестиций является новым, после разъяснений и отзывов коллег сотрудники очень высоко оценивают эту опцию“, – говорит Оллик.
49% респондентов отметили, что пенсия работодателя дает чувство уверенности в завтрашнем дне как преимущество перед другими вариантами премирования. Кроме того, 45% респондентов считают, что это свидетельствует о том, что работодатель заботится о своих сотрудниках, а не просто нацелен на получение прибыли. Также 46% респондентов считают, что отчисления в третью ступень в виде пенсии работодателя определенно будут мотивирующим аспектом на работе. Таким образом, существует множество причин инвестировать в будущее своих сотрудников.
Руководитель сферы партнёрских отношений Luminor Элар Оллик считает, что популярность пенсии работодателя растет. „В настоящее время немногие компании предлагают своим сотрудникам такую возможность накопления средств, но интерес к ним растет. Государственная поддержка, безусловно, стимулировала бы развитие этого вида пенсии. Одним из вариантов может стать предоставление работодателям налоговых льгот на суммы, которые они перечисляют на пенсионные счета своих сотрудников. Это было сделано, например, в Латвии и Литве, и соответствующее изменение в законодательстве также очень желательно в Эстонии“.