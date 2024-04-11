Опрос: 53% жителей Эстонии предпочли бы инвестировать в пенсию работодателя вместо получения наличных денег

Пенсия работодателя – это не облагаемый подоходным налогом способ инвестирования в третью пенсионную ступень. Это помогает работникам откладывать деньги на будущее в сотрудничестве со своим работодателем. Работодатель может делать взносы в фонд с согласия работника, и для этого существуют различные способы, например перечисление заработанных премий или части зарплаты в третью ступень. Выгода для работника от взносов работодателя в пенсионный фонд III ступени сегодня на 25% выше, чем если бы взносы перечислялись на текущий счет работника.

Последний опрос Luminor показывает, что после введения опции пенсии работодателя значительное большинство респондентов (53%) предпочли бы отчисления работодателя в размере 80 евро в третью ступень вместо надбавки к зарплате в размере 50 евро. „Опыт наших клиентов показывает, что, хотя для многих этот вид инвестиций является новым, после разъяснений и отзывов коллег сотрудники очень высоко оценивают эту опцию“, – говорит Оллик.

49% респондентов отметили, что пенсия работодателя дает чувство уверенности в завтрашнем дне как преимущество перед другими вариантами премирования. Кроме того, 45% респондентов считают, что это свидетельствует о том, что работодатель заботится о своих сотрудниках, а не просто нацелен на получение прибыли. Также 46% респондентов считают, что отчисления в третью ступень в виде пенсии работодателя определенно будут мотивирующим аспектом на работе. Таким образом, существует множество причин инвестировать в будущее своих сотрудников.