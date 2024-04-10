В Эстонии в среднем за день происходит 8 несчастных случаев на рабочем месте. Кто и где погибает чаще всего?

В 2023 году было зарегистрировано 3296 несчастных случаев на рабочем месте, что в среднем составляет 8 несчастных случаев в день. „По сравнению с прошлым годом несчастных случаев стало на 11% меньше, но это тоже может негативно повлиять на экономику. Кроме того, можно предположить, что во многих случаях о более незначительных несчастных случаях не сообщается из-за опасения потерять работу“, – заявила гендиректор Инспекции труда Кайре Саареп.

Десять человек, средний возраст которых составлял 30-45 лет, погибли на рабочем месте в прошлом году. Девять из погибших были мужчинами и одна женщина. „За последние 29 лет при исполнении служебных обязанностей погибли 739 человек. По сравнению с 1995 годом ситуация существенно улучшилась, однако ни один человек не должен погибнуть, исполняя рабочие обязанности. Все эти 10 молодых людей, которые умерли в прошлом году, люди трудоспособного возраста – чьи-то дети, партнеры, матери, отцы. Скорее всего, в результате этих несчастных случаев потеряли родителя 20 детей Эстонии“, – прокомментировала Саареп несчастные случаи со смертельным исходом на рабочем месте.

Сфера строительства остается одной из самых проблемных отраслей, где в прошлом году произошел 281 инцидент, три из которых закончились смертью. Большинство несчастных случаев на рабочем месте произошло при строительстве с использованием лестниц и различных инструментов, таких как циркулярная пила, нож, топор, ножницы. Например, рабочий пилил фанеру, когда в один момент кусок фанеры вылетел у него из пальцев и кончик пальца левой руки попал под лезвие, в результате чего была задета кость. В это время рядом не было других рабочих. Сотруднику пришлось отсутствовать на работе в течение трех месяцев.