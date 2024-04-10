Таллиннская мэрия назвала кандидатов на получение городских наград

„На протяжении многих десятилетий Райне Карп создавал общественные здания, которые отличаются высоким архитектурным качеством. Все они стали важной частью архитектурного наследия Таллинна и являются неотъемлемым элементом его современного облика. Большинство значимых проектов великого мастера эстонской архитектуры, реализованных за более чем 60 лет его творчества, были воплощены именно в столице, – сказала Липпус. – Авторству Райне Карпа принадлежат здания, которые формируют или сформировали общее впечатление о нашем городе: Таллиннский Горхолл, Эстонская Национальная библиотека, здание министерства иностранных дел, а также перестроенные в наши дни центр „Сакала“ и здание Главпочтампта“.

Гербовый знак Таллинна вручается человеку как дань особого уважения города. Право выдвигать кандидатов на получение гербового знака имеют комиссии и фракции горсобрания, члены горсобрания и горуправы, а также городские учреждения. Письменные ходатайства подаются ежегодно до 31 марта. С 1977 года кавалерами гербового знака стали 37 человек.В отношении кандидатов на получение знаков отличия горуправа вносит предложения, которые уже обсудила. Ходатайства на присуждение знаков отличия могли до 31 марта вносить комиссии и фракции горсобрания, члены горсобрания и горуправы, а также городские учреждения. Таллиннский знак отличия с 1995 года получили 456 человек.

В этом году кандидатами на получение Таллиннского знака отличия стали: директор Ülemiste Center OÜ Гвидо Пярнитс – за руководство Ülemiste City и центром Ülemiste, а также за его самоотверженный вклад в развитие предпринимательского сектора; директор Ныммской музыкальной школы и дирижер Индрек Вийард – за многолетнюю плодотворную работу по руководству Ныммской музыкальной школой и весомый вклад в развитие хоровой музыки в Таллинне; журналист ETV+ и Радио 4 Андрей Титов – за постановку важных и актуальных общественных тем, повышение осведомленности и просвещение зрителей; детский эндокринолог, заведующая эндокринологической службой Таллиннской детской больницы Юлле Эйнберг – за многолетний и упорный труд в эндокринологической службе Таллиннской детской больницы; директор Таллиннского спортхолла Юри Дорбек – за долговременный и систематический вклад в развитие спортивной жизни в столице; архитектор Тоомас Паавер – за выдающиеся проекты в сфере городского дизайна и вклад в развитие городского пространства; учитель истории и обществознания Дмитрий Рыбаков – за многолетнюю педагогическую и общественную деятельность; руководитель театра и постановщик Пеэтер Ялакас – за неоценимый вклад в развитие театральной и культурной жизни в Эстонии и Таллинне; президент Эстонского союза туризма и туристических компаний, исполнительный директор Via Hansa Estonia и популяризатор туризма Кюлли Каринг за многолетнее руководство туристической сферой и развитие туризма в Таллинне, а также бывший директор Музея эстонской архитектуры и историк архитектуры Трийн Ояри за популяризацию истории архитектуры Таллинна.