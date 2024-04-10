Министр финансов об отмене „налогового горба“: у населения Эстонии на руках будет оставаться больше средств

По словам Вырклаэва, „налоговый горб“ забирает деньги у населения, в то время как реформа подоходного налога – это снижение налога, в результате которого у населения Эстонии на руках будет оставаться больше средств, которые в дальнейшем поступят в экономику Эстонии и помогут ей быстрее восстановиться. „Да, мы изменили ставку налога с оборота, чтобы поднять расходы на оборону. Но налоги на рабочую силу мы в реальности понижаем: в следующем году сократятся нагрузка подоходного налога и налоги на рабочую силу, а у жителей Эстонии на руках будет оставаться больше средств“, – отметил министр.

„Если вы спрашиваете, что ухудшится, если мы вернем систему с „налоговым горбом“, – хуже станет то, что в следующем году в день выплаты зарплаты мы будем забирать со средней зарплаты учителей по 113 евро за вычетом налогов. На данный момент было принято решение, что они будут получать 113 евро „чистыми“. На эти деньги они смогут совершать необходимые расходы“, – пояснил Вырклаэв.

Кроме того, по его словам, в результате реформы все жители Эстонии получат единое ежемесячное освобождение от подоходного налога в размере 700 евро; ставка подоходного налога увеличится до 22 %, что принесет в бюджет дополнительный доход. „Принесет благодаря тому, что все люди, зарабатывающие более 7900 евро, станут вносить больший вклад в государственный бюджет. Это и изменится в результате реформы подоходного налога“, – сказал министр.

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