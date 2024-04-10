Андре Ханимаги наносит ответный удар: требует расследовать возможное злоупотребление служебным положением старейшины Пирита

На прошлой неделе Delfi писал, как замещающий член горсобрания присоединившегося к Социал-демократической партии из числа центристов Андре Ханимяги Ирина Антонюк (Центристская партия), пытается доказать городу, что Ханимяги солгал о своем месте жительства. Это означало бы, что Ханимяги больше не будет членом Таллиннского горсобрания, а его место займет Антонюк. Это, в свою очередь, может повлиять на равновесие в созданной в Таллинне коалиции.

Вчера в Таллиннском регистре документов появился новый документ, в котором адвокат Луйк предоставил в администрацию района Пирита дополнительную информацию по делу. По словам Луйка, различные свидетели дополнительно подтвердили, что Ханимяги никогда не жил в квартире в Меривялья.

Ханимяги не дал внятного ответа на вопрос Delfi, жил ли он в квартире в Меривялья, где в это время также действовала керамическая мастерская Самуэля-Рандвере. По словам Ханимяги, у него было „разрешение владельца“ на использование этого жилого помещения, а также доступ, который он мог использовать по своему усмотрению.

„Как я его использую — мое личное дело. У человека может быть несколько мест жительства, и при этом он имеет право определять основное, что и является точкой контакта с государством или самоуправлением“, - сказал Ханимяги.

В среду Ханимяги объявил в социальных сетях, что, хотя он до сих пор спокойно воспринимал нападки Центристской партии, он должен отреагировать, чтобы защитить свои права.

„Вчера в Õhtuleht была опубликована статья, в которой старейшина района Пирита, член Центристской партии, обвинил меня во влиянии на внесение моих данных в регистр. Это, конечно, наглая и неприкрытая ложь. Я ни на кого не влиял, никогда у меня не было такого желания, потребности или воли. Без сомнения, господин Саарнийт сам это знает, не говоря уже о тех, кто знает меня“, - написал Ханимяги.