Решено! После проваленного тестирования госгимназии договорились о порядке приема учеников

На сайте Министерства образования и науки в среду появилась информация о поступлении в те госгимназии, попытка поступления в которые в субботу не удалась. Министерство еще раз приносит извинения учащимся, семьям, учителям и школьному персоналу.

Все кандидаты первого выбора, которые проходили тестирование, приглашаются в гимназию Раэ на собеседование. Рейтинг абитуриентов основан на том принципе, что 80 процентов от общего количества баллов составляют средний балл по десяти предметам, а 20 процентов — это баллы, набранные за собеседование.

Государственная гимназия Сауэ приглашает всех кандидатов первого и второго предпочтения, прошедших тестирование, на собеседование. 50% баллов дается за среднюю оценку по десяти предметам и 50% - за собеседование.

Гимназия Табасалу также приглашает на собеседование всех кандидатов первого и второго предпочтения, а вступительный балл формируется только по результатам собеседования. Дополнительные баллы можно заработать, если общий балл не менее 4.

Гимназия Виймси приглашает всех, кто прошел тестирование, на собеседование, но перед собеседованием необходимо предоставить мотивационное письмо. 50% баллов дает собеседование и 50% - средняя оценка по десяти предметам.

Мустамяэская государственная гимназия изначально формирует рейтинг на основе среднего балла по десяти предметам, первые 600 учеников приглашаются на собеседование. Как правило, на собеседование приглашаются учащиеся первого предпочтения, а также те учащиеся второго предпочтения, которые отдельно подали мотивированное письмо. Мотивационное письмо также необходимо предоставить перед собеседованием. После собеседования формируется новый рейтинг, где 50 % баллов дается за среднюю оценку и 50 % - по результатам собеседования.

Пельгулиннская государственная гимназия приглашает всех кандидатов первого предпочтения на собеседование. При формировании итогового рейтинга 50% баллов дает собеседование, а остальные 50% — средняя оценка по десяти предметам.