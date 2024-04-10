ВИДЕО | Зачем объезжать, когда можно напрямую? Сумасшедший водитель использовал парковку торгового центра в качестве трассы для ралли

В один из мартовских дней некий господин решил посетить торговый центр Nautica в Таллинне.

„Короткий путь должен был сэкономить время, и, заметив свободное парковочное место, джентльмен направился прямо к месту назначения. Тот факт, что ему пришлось выехать на тротуар и переехать через бордюр, не стал препятствием, потому что перед ним четко маячил пункт назначения“, - пишет центр мониторинга дорожного движения в соцсетях.

Целью водителя, похоже, было проехать исключительно там, где нельзя: он въехал на парковку с незаконным перевалом через бордюр и особенно креативно покинул ее. Барьеры, бордюры, тротуары и переходы не остановили его движения.

Может быть, причина рискованного поведения - спешка на борт парома? Однако, по данным полиции, водитель спокойно припарковал автомобиль и даже успел зайти в магазин.

„Там, где есть действующие лица, есть и свидетели, и незадолго до восхода солнца водителю пришлось отчитываться о своих действиях в полицейском участке“, - говорится в сообщении центра мониторинга дорожного движения.

За нарушения водителю назначили штраф в размере 400 евро.

Дорожная полиция напоминает людям, что тротуар – это место, предназначенное для пешеходов, и они должны чувствовать себя свободно, автотранспорту здесь не место. Правила дорожного движения созданы для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения.

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