Теннисиста дисквалифицировали за договорные матчи на 15 лет!

29-летний испанец признался в 35 нарушениях Теннисной антикоррупционной программы (TACP) в период с 2016 по 2018 год, среди которых договорные матчи, получение денег для их организации, несообщение о коррупционных схемах, ставки на теннис и взятки официальным лицам турнира в обмен на wild card.Кортес Алькарас был оштрафован на $75 тыс. Срок дисквалификации испанца закончится 26 марта 2039 года.

В течение периода дисквалификации ему запрещается играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA (в том числе ATP и WTA) или любой национальной ассоциации.

За свою карьеру испанец заработал $21,8 тыс. призовых. Наивысшая позиция в рейтинге ATP — 955-я.

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