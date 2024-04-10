Терпению правительства пришел конец. Глава Eesti Energia: мы информируем министра финансов о важных проблемах

Как стало известно сегодня утром, государство инициирует специальную проверку концерна Eesti Energia. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, на протяжении уже длительного времени наблюдаются проблемы с деятельностью Eesti Energia. Министр финансов не уточнил, в чем именно выражаются проблемы, но намекнул в пресс-релизе, что у него есть причины сомневаться в том, что руководство энергетической компании обладает достаточными навыками управления.