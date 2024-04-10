Терпению правительства пришел конец. Глава Eesti Energia: мы информируем министра финансов о важных проблемах(2)
Председатель правления концерна Eesti Energia Андрес Дурейко заверил издание Delfi Ärileht, что все решения, принимаемые правлением, являются прозрачными, предприятие действует в соответствии с ситуацией на рынке. Однако деятельность Eesti Energia вызывает недовольство и премьер-министра Каи Каллас, и министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ).
Как стало известно сегодня утром, государство инициирует специальную проверку концерна Eesti Energia. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, на протяжении уже длительного времени наблюдаются проблемы с деятельностью Eesti Energia. Министр финансов не уточнил, в чем именно выражаются проблемы, но намекнул в пресс-релизе, что у него есть причины сомневаться в том, что руководство энергетической компании обладает достаточными навыками управления.