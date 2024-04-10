Новости Эстонии
10.04.2024, 14:55

Министр образования о технических проблемах: мы еще не готовы к тому, чтобы госэкзамены проводились онлайн

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Команду EIS заменят
Министерство образования и науки, как сказала министр Кристина Каллас, допустило ошибку и несет за нее ответственность.
Министерство образования и науки, как сказала министр Кристина Каллас, допустило ошибку и несет за нее ответственность.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Как сказала министр образования и науки Кристина Каллас, скорее всего в следующем году государственные экзамены не будут электронными. Команду экзаменационной системы (EIS) заменят, так как проблемы наблюдались и раньше, пишет портал Delfi.

В субботу, 6 апреля, государственные гимназии Таллинна и Харьюмаа должны были провести совместные вступительные тесты, но из-за технических неполадок в экзаменационной информационной системе (EIS) экзамен был сорван. В понедельник, 9 апреля, учащиеся 9-х классов сдавали пробный электронный экзамен по эстонскому языку, в течение 20 минут многие ученики не могли выполнять задания.

Как пояснила Кристина Каллас, на самом деле EIS не предназначена для проведения вступительных экзаменов, хотя ранее ее использовали для проведения таких тестов.

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