10.04.2024, 14:55
Министр образования о технических проблемах: мы еще не готовы к тому, чтобы госэкзамены проводились онлайн(4)
Команду EIS заменят
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сказала министр образования и науки Кристина Каллас, скорее всего в следующем году государственные экзамены не будут электронными. Команду экзаменационной системы (EIS) заменят, так как проблемы наблюдались и раньше, пишет портал Delfi.
В субботу, 6 апреля, государственные гимназии Таллинна и Харьюмаа должны были провести совместные вступительные тесты, но из-за технических неполадок в экзаменационной информационной системе (EIS) экзамен был сорван. В понедельник, 9 апреля, учащиеся 9-х классов сдавали пробный электронный экзамен по эстонскому языку, в течение 20 минут многие ученики не могли выполнять задания.